SUPERSTITION DE NOTRE TEMPS

J’appelle superstition la croyance qu’on sait quand on ne sait pas [1]. Qu’on sait en matière de science, s’entend, non de foi, qui est un acte intérieur, intérieurement vérifiable.

C’est ainsi que je connais un exégète superstitieux. Qu’il me pardonne de citer sa lettre, ou plutôt un mélange de ses lettres, et à la vérité de leurs lettres, car hélas, mieux vaut en convenir, ils sont plusieurs.

– Vous avouerez, m’écrit-il, que dire d’un écrit prophétique où il est question de Cyrus qu’il a été écrit après Cyrus, c’est logique. On ne peut pas dire le contraire.

– C’est logique, lui ai-je répondu. Mais pourquoi ajoutez-vous : « On ne peut pas dire le contraire ? »

– Eh bien, mais, vous moquez-vous ? Si c’est logique, vous ne pouvez pas dire le contraire, il me semble. Cela va de soi, non ?

L’exégète et le physicien

Je lui fis remarquer (toujours à 1,40 F) que la question ainsi posée était un peu vague, qu’elle me rappelait force paradoxes mathématiques et même physiques très intéressants, mais sans rapport avec Cyrus et les prophéties. D’où tenait-il que, puisqu’une prophétie parlait de Cyrus, cela impliquait qu’elle avait été écrite après Cyrus ? [2]

– Je le tiens, parbleu, de la méthode historique la plus sûre. Si je trouve un récit mentionnant Napoléon, je peux dire à coup sûr qu’il est, au plus, contemporain de Napoléon, mais bien entendu, en aucun cas antérieur. C’est, ajoute-t-il, évidemment impossible. Et il me demanda si j’étais prêt à soutenir le contraire (1,40 F).

– Je ne suis pas prêt – sur ce point – à soutenir le contraire. Cependant, dans notre cas, il s’agit d’un écrit « prophétique », et je me demande qui pourra m’expliquer la bonne méthode d’en parler.

– Eh bien, me répondit-il par retour du courrier (1,40 F), je suis de votre avis : qui, sinon l’exégète ? et en tout cas, qui mieux que l’exégète ?

– Là, je peux vous répondre. Il s’agit, n’est-ce pas, d’une question sur la nature du temps, c’est-à-dire pour le moment d’une question inextricable. Mais enfin, si quelqu’un sait quelque chose du temps, c’est le physicien. Ce que j’ai lu de plus récent là-dessus (sur le temps, pas sur Cyrus !) m’incline à n’en parler qu’avec prudence, ou mieux, pas du tout. Car, suivez-moi bien, selon Jean-Pierre Vigier, de l’institut Henri Poincaré (a), il s’agirait présentement de choisir entre le « propagateur causal de Feynman » et le « propagateur de Pauli-Jordan » le premier « décrivant correctement la théorie des perturbations dans le cadre d’une évolution univoque de la flèche du temps vers les temps positifs, les antiparticules étant seulement décrites mathématiquement comme des particules d’énergie négative qui remontent le cours du temps », alors que le propagateur de Pauli-Jordan « permet formellement la propagation d’énergies positives vers les temps négatifs, en contradiction brutale avec les postulats d’Einstein ». Vigier, ajoutai-je, choisit fermement Feynman et Einstein, si vous me suivez. Auquel cas vous avez de la chance, car moi je traîne les pieds (tout de même « vers les temps positifs », signifie « en direction du futur » et « vers les temps négatifs » « en direction du passé », ou « en remontant le cours du temps », comme dit Vigier). Cela étant, si l’on peut dire, j’oserai avancer que le problème du temps, de ce qu’il permet, de ce qu’il interdit, appartient aux choses que j’ignore ; et j’oserai même dire que ceux qui en parlent sans avoir sondé les profondeurs des divers propagateurs et autres équations actuellement sur le marché des idées m’échauffent les oreilles [3]. J’appelle donc superstition la croyance qu’on sait quand on ne sait pas, ce qui est ici le cas ».

La porte du garage et la boîte magique

La suite étant à 1,20 F, un résumé suffira. Mon correspondant accepte de croire au prodige à condition qu’il ne contredise pas les lois de la nature. Vieille dispute, qu’il convient de renvoyer à Rousseau (dans ses Lettres écrites de la montagne) : « Dire que telle chose est contraire aux lois de la nature sous-entend que vous les connaissez toutes » [4]. Nous produisons chaque jour des banalités qui eussent passé il y a deux siècles pour « contraires aux lois de la nature », comme ouvrir à distance la porte du garage en appuyant sur le bouton d’une petite boîte que vous sortez de votre poche. Notre environnement quotidien, en 1981, aurait été ressenti comme intégralement magique par un contemporain de Descartes.

Mais il faut aller plus au fond, car en 1981 chacun sait ou croit savoir que le monde qui l’entoure n’a rien d’obscur, fabriqué qu’il est par les hommes « en conformité avec les lois de la nature » et en utilisant subtilement ces lois. Il n’y a pas un homme sur mille qui sache ce qui se passe dans l’allumage du moteur de sa voiture. Comme se fait l’étincelle ? à quoi sert la bobine ? (et ne parlons pas de l’allumage électronique).

Or, non seulement la bobine ne le rend pas superstitieux, mais la philosophie diffuse que dégage notre environnement technologique oblitère complètement le sens du prodige, si prodige il y a [5].

On peut schématiser ainsi la formation de cette philosophie matérialiste diffuse : l’utilisateur croit que le technicien comprend, le technicien, s’il a un peu réfléchi, sait qu’il se borne à appliquer des règles qu’il ne comprend pas, mais que le savant, pense-t-il, comprend ; le savant sait qu’il ne comprend pas ce qu’il sait le mieux, mais croit que ce qu’il ne comprend pas perd tout caractère énigmatique dans le cadre des théories générales ; nous arrivons donc enfin au théoricien sur qui, je le rappelle parce qu’on n’y pense jamais, repose toute l’intelligibilité, si elle existe, du monde technologique devenu notre milieu naturel (ce que Jacques Ellul appelle la technonature). Le théoricien « comprend »-il enfin, lui au moins ? Voilà l’ultime question.

Science moderne et réalité spirituelle

Un excellent article de l’épistémologue américain Harold Morowitz [6], récemment traduit (b), pose cette même question à propos d’un cas plus précis : oui ou non, la science la plus moderne nous invite-t-elle à croire en une réalité spirituelle, ou bien dissipe-t-elle cette croyance comme une superstition ?

Morowitz expose à peu près comme suit l’architecture de la croyance matérialiste ou réductrice diffuse : l’homme de la rue croit ce que lui dit l’homme des media, l’homme des media croit ce que lui dit le psychologue (je rappelle qu’il s’agit de savoir s’il existe dans l’homme une réalité spirituelle) ; le psychologue croit, et ne cesse de répéter, que ce qu’on appelle psychologie n’est qu’un chapitre de la biologie : tout, en matière de psychologie, s’explique par les neurones, les influx nerveux, les hormones, les transmetteurs ; le biologiste à son tour explique tout par la chimie ; le chimiste explique tout par la physique (puisque la chimie découle intégralement des propriétés de l’électron) ; et nous revoilà au physicien, grâce au raisonnement réductionniste qui est le fondement de notre philosophie diffuse.

L’intervention du sujet connaissant

Seulement, voilà le hic : le physicien, lui (et toute la pyramide conceptuelle qu’il porte sur ses épaules l’ignore, ou n’en veut rien savoir, ou plutôt n’y comprend rien), le physicien a fondé sa physique tout entière sur l’existence d’un observateur, c’est-à-dire d’une subjectivité, c’est-à-dire d’une conscience, appelez cela comme vous voudrez. Et non par quelque récente lubie promise à une prochaine disparition, non ! Toute la physique depuis Einstein (1905) et Bohr (les années 20) n’existe et n’est construite que par rapport au concept d’un observateur conscient prenant connaissance des phénomènes. Ce qui signifie très exactement que toute la philosophie réductionniste diffuse repose sur une physique inexistante, rêvée de toutes pièces par l’illusion réductionniste, que pour cette raison j’appelle la superstition réductionniste (ou matérialiste).

Un épistémologue anglais résume ainsi cette situation paradoxale [7] : le réductionnisme étant l’explication par la physique, moins on sait de physique, plus on est réductionniste (c). C’est la superstition de notre temps.

Aimé MICHEL

(a) Lettres Epistémologiques, Genève, Institut de la méthode, 28e livraison, novembre 1980 : J.-P. Vigier : Une nouvelle étape du débat Bohr-Einstein, p. 2.

(b) Psychologie, 132, janvier 1981, p. 17. Je ne saurais trop recommander la lecture de cet article, modèle de bonne vulgarisation limpide et sans pédantisme.

(c) The Encyclopaedia of Ignorance, par une cinquantaine de savants, dont plusieurs prix Nobel, Pergamon Press, 24, rue des Écoles, 75240 Paris Cedex 05, 1977.

Chronique n° 329 parue dans F.C.-E. – N° 1784 – 20 février 1981

Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 30 janvier 2017