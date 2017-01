L’INVRAISEMBLABLE VÉRITÉ

Il ne faut pas croire les absurdités. Mais qu’est-ce au juste qu’une absurdité ?

Se fier au bon sens, mais pas trop. Lactance réfutait la rotondité de la terre à peu près en ces termes : « Il y aurait donc des antipodes où les hommes marcheraient la tête en bas et pisseraient vers le haut. » Comment croire pareille absurdité ?

Cependant c’est ce que sont en train de faire plusieurs milliers de Néo-Zélandais en ce moment même, et ils s’en trouvent très satisfaits, sauf votre respect.

Ne pas confondre bon sens et vérité

Si quelqu’un essaie de me convaincre que le centre de la terre est fait de confiture de figues, j’en douterai fortement. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Mais il me faudra de bonnes preuves. L’exemple de la confiture plutonienne est de Freud [1]]. Dans son idée, cela signifiait que certaines choses sont trop invraisemblables pour être crues. Mais tel n’est pas du tout l’enseignement de la science, je veux dire de la vraie science, pas du scientisme modèle Freud ou Condorcet. Beaucoup de lycées et de boulevards en France s’appellent Condorcet, mais personne ne lit plus son Tableau des Progrès de l’Esprit humain. Condorcet est le Lactance du scientisme. Comme dans une caricature, on y voit d’un coup le défaut du système. Plus exactement sa confusion : Condorcet confond Bon Sens et Vérité.

Le bon sens n’est qu’une habitude toute animale aux phénomènes macroscopiques, aux choses qui se montrent quand on possède un corps ayant la dimension de celui de l’homme. Or ces choses et ces phénomènes sont tous des illusions, sans exception aucune. L’homme est doté de sens dont aucun ne perçoit le moindre phénomène fondamental. Nous voyons du rouge, du bleu, du blanc, ou rien. Tout cela provient du photon et des paquets d’ondes que notre œil est par nature à jamais incapable de percevoir. Il en est de même de tout le reste, y compris le plus intime, par exemple la chaleur de notre corps, qui naît des échanges d’électrons de liaison dans les composés carbonés. Avons-nous jamais pressenti rien de pareil avant de le découvrir au prix de laborieuses recherches ?

Ce n’est pas qu’il n’y ait une réalité bien solide derrière nos perceptions (a). Mais cette réalité est insensée, stupéfiante, non représentable. Elle se traduit dans nos représentations par un cinéma simple et rassurant, mais bien plus éloigné des faits que la confiture freudienne ne l’est des laves du Vésuve.

Bénissons notre sort d’être aveugles aux incroyables réalités quantiques, qui rendraient fou notre bon sens.

L’enseignement majeur de la science en matière de métaphysique (et de là en matière de religion) n’est donc pas du tout que certaines choses sont trop invraisemblables pour être crues, mais bien que la notion de vraisemblance et son contraire doivent être abandonnés comme vestiges de notre passé préhistorique.

Il ne faut pas croire ou douter selon la vraisemblance ou l’invraisemblance, mais s’en tenir à la vérification.

Quand Frossard dit : « Dieu existe »

Quand Frossard dit : « Dieu existe » [2], j’attends la suite. Et si la suite avait été : « Parce que ci ou ça », et qu’il m’eût exhibé des vraisemblances, j’aurais rangé son livre. Avec respect, mais rangé, car sur la vraisemblance et l’invraisemblance de Dieu : 1) tout a été dit depuis longtemps, et 2) voir plus haut sur le thème de la Vraisemblance. Dieu merci (c’est le cas de le dire) la suite est : « Je l’ai rencontré ». Il s’agit d’une vérification, dont je tirerai ma conclusion selon ce que je pense du vérificateur, (ici le plus grand bien), exactement comme en science [3].

En fait, la science enseigne surtout l’imagination et une sorte de joyeux cynisme qui fait de cette activité de l’esprit la seule vraiment amusante. Et comme en plus c’est la seule qui marche, qui donne des résultats, je crois que l’on peut heureusement s’en inspirer.

Réflexion pensive et célèbre de Bohr après un exposé de Max Born dénué de toute vraisemblance : « Sincèrement, ce que vous venez de nous expliquer là est complètement dingue. La question que je me pose est : est-ce assez dingue ? » [4].

Si Bohr avait vécu jusqu’à ce jour, il eût été servi. Hélas, seuls les savants, et parmi eux, peut-être seuls les physiciens, entrevoient jusqu’où peut aller la dinguerie des choses. La sainte réalité, œuvre directe et expression de la pensée divine, le limon sacré d’où fut tirée toute chair, passe en dinguerie toutes les élucubrations du Pr Tournesol (j’espère que le lecteur lit Tintin). Mais cette folie de la création, qui s’aggrave avec toute nouvelle découverte, nous invite à revoir plus attentivement ce que nous avions pris jusqu’ici pour le bon sens. Cette folie signifie surtout que Dieu, pour créer l’univers, n’a pas pris le conseil de M. Condorcet.

Que le lecteur me pardonne de le pousser un peu, car je crois bien qu’il prend pour paradoxe ou effet littéraire ce que j’appelle folie de la création.

Je ne veux pas parler de ce qu’on lit tous les jours, immensité de l’espace, quasars, trous noirs, quarks etc., mais de la réalité dont nous sommes faits, de la réalité que ces illusions dont j’ai parlé, héritées de notre passé animal, nous font croire proche et familière.

Regret. Nostalgie. Souvenirs, chers ou malheureux. N’est-ce pas notre vie même ? Crainte. Espérance. Dans tous ces mots, il y a le temps. Mallarmé :

La folie de la création nous dépasse

« Et j’ai cru voir la fée au chapeau de clarté Qui jadis sur mes beaux sommeils d’enfant gâté Passait... »

J’ai souligné tous les mots où le temps est impliqué.

Il existe en physique quantique (la physique sur laquelle fonctionne notre corps et d’où nous tenons notre sens de la durée) une majorité de phénomènes qui ne peuvent présentement être atteints que par la statistique. Les physiciens dits de l’École de Copenhague (c’est-à-dire de la majorité) pensent qu’on ne pourra jamais dépasser cette connaissance statistique, correspondant par exemple à la « connaissance » que l’État a de l’intimité du couple par la démographie. D’autres physiciens, comme de Broglie, Vigier, Böhm, espèrent trouver un moyen de dépasser la connaissance statistique. Jusqu’ici, leur espoir n’a pas abouti tant les choses sont compliquées. Mais combien compliquées ?

Il est très difficile, d’abord, de le comprendre, puis de le dire simplement. Cependant je crois qu’on aura une idée de cette abyssale complication en considérant ce que l’un d’eux, l’Américain B. L. Lewis, du Naval Research Laboratory, propose en guise de simplification (b).

Un temps à deux dimensions

Il propose d’admettre qu’il y a, non pas un, mais deux temps, perpendiculaire l’un à l’autre, et tous deux perceptibles : un temps, plus précisément, à deux dimensions [5]. Vous ne percevez pas ces deux dimensions temporelles, dites-vous. Moi non plus. Mais peut-être plutôt ne savons-nous pas que nous les percevons ? Parmi diverses joyeusetés d’un temps à deux dimensions, en voici quelques-unes pour stimuler l’observation ou l’introspection.

Dans un tel temps, on pourrait voir un objet vieillir d’un coup de trois secondes, ou d’un an, ou plus, voire sombrer soudain dans la décrépitude finale. Inversement, on pourrait voir les choses s’arrêter, se figer comme sur une photo. Ou encore, on pourrait aller d’hier à demain sans passer par aujourd’hui. On peut imaginer une infinité d’autres « prodiges », sans frais, dans l’hypothèse de B. L. Lewis. Son hypothèse n’est très probablement pas la bonne (une plaisanterie de laboratoire est la « loi de Howe » : « il n’y a personne qui n’ait un truc qui ne marchera pas »).

Mais rappelons-nous, Lewis a imaginé son hypothèse pour expliquer quelque chose d’encore plus incompréhensible : ce que Bohr appelait la « transcendance » des phénomènes élémentaires. Ce n’est pas le bon sens (déjà violé) qui nous dira la vérité. C’est la vérification. La vérification expérimentale est le principe de la science. La vérification directe, intérieure, est celle de la foi.

Aimé MICHEL

(a) Encore que certains physiciens actuels discutent ce mot de « réalité », qui a perdu toute simplicité. Voir le livre de Bernard d’Espagnat : À la recherche du réel (Éd. Gauthier-Villars) [6].

(b) Speculations in science and technology, Vol. 2, 5, décembre 79, p. 539.

Chronique n° 328 parue dans F.C.-E. – N° 1783 – 13 février 1981

Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 16 janvier 2017