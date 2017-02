L’ÉTERNEL PÉCHÉ DES CLERCS

Vieux, que dis-je, éternel péché des clercs, commis dès Platon, dénoncé en 1927 (a) sous ce nom par un homme respectable qui finit par succomber lui-même, inexplicablement en chantant les louanges de Staline [1].

Du moins Julien Benda nous laisse-t-il une définition du clerc : c’est celui dont la fonction est l’esprit. C’est l’intellectuel [2].

Et le péché de l’intellectuel, c’est évidemment de trahir l’esprit. Pour Benda, trahir, c’était s’engager dans le « réalisme des multitudes », c’était entrer dans « la cause des États », ou selon le jargon moderne, du « Pouvoir ».

L’exemple de Benda devrait être médité [3]. Contre le pouvoir français, il voyait les staliniens. Il fallait donc être stalinien. Il le fut jusqu’à l’absurde, jusqu’à justifier les procès truqués, jusqu’à jeter son autorité morale contre les premiers témoins du goulag. Car, pour lui, l’idée quasi religieuse de « gauche » s’identifiait à la lutte contre la toute-puissance de César et de Mammon [4]. Répétons-le : l’essence de toute idéologie est toujours une évidence trompeuse, un sophisme éloquent et indiscernable donnant une impression d’intelligibilité. L’idéologie est toujours un mensonge déguisé en vérité scientifique. « Toute la faute est au Juif, ce sous-homme aux diaboliques “habiletés” » (facile à comprendre ! Évident ! Voyez tous ces intellectuels et margoulins juifs !). « L’histoire est une lutte de classes sans cadeaux, où la classe dominante exerce toujours et par la force des choses, une dictature plus ou moins déguisée » (d’où : droits de l’homme = fascisme. D’où aussi : droit à la dictature de la classe révoltée). « L’histoire se ramène à la préhistoire, la préhistoire à la zoologie, qui n’est qu’un chapitre de la biologie » (la sociobiologie américaine). « La vie intérieure n’est qu’une mascarade du sexe » (allez donc dire le contraire sans passer pour un hypocrite et un cafard).

Cependant, si toute idéologie est fondée sur un sophisme, tout sophisme n’est pas propre à fonder une idéologie : entre autres particularités premières, il faut encore – et c’est ici que se situe l’irrésistible tentation offerte à l’intellectuel – il faut que le sophisme se prête à d’infinis développements, approfondissements et commentaires, donnant l’illusion d’un univers spirituel. De sorte que si vous proférez devant un intelligent le sophisme tout cru, il se récriera sincèrement, pensant à toutes les idées qu’il a brodées autour, et qu’il aime, parce qu’elles fournissent à son âme le pain dont toute âme a besoin. Il protestera que ce que vous dites n’est qu’une grossière caricature.

Or, les idéologies ont ceci d’effrayant que, nées d’un sophisme simpliste, intégralement exprimable en quelques phrases lapidaires, voire en une seule, elles ne cessent, une fois produites, de se développer dans toutes les dimensions de l’esprit. Alors : 1) elles l’occupent tout entier, ce qui engendre le fanatisme, et 2) elles ne peuvent plus, devenues fleuves, réintégrer le ruisselet originel. Elles obéissent strictement à la « Première Loi de Symurgy sur l’évolution des Systèmes Dynamiques » (l’une de ces plaisanteries de laboratoire que je cite parfois ici) : « Quand vous ouvrez une boîte d’asticots, le seul objet capable de les récupérer est une boîte plus grande ». (b) [5].

Benda parlait de trahison. Un peu de prémonition lui eût sans doute inspiré de remplacer ce mot par égarement. Ou peut-être non ? Car l’excellent Benda était lui-même un idéologue : d’où tenait-il qu’il ne peut exister aucune oppression « de gauche » ? du sophisme élémentaire que, tout pouvoir étant par nature de droite, être à gauche, c’est défendre l’homme.

La catastrophe réfutatrice s’est produite, et plusieurs fois hélas, depuis sa mort en 1956 : Prague, Varsovie, le Vietnam, le Cambodge, l’Afghanistan, la démaoïsation, les Cubains en Afrique, etc., et ce n’est sans doute pas fini. Mais là n’est pas la question.

La question, qui apparaît douloureusement par exemple dans les écrits d’un Régis Debray, est : à quoi désormais l’intellectuel va-t-il employer sa générosité ? Lui qui sent le poids de sa plume, dans quelle balance va-t-il la jeter ? Toutes sont pourries.

Cherche cause pure

Quoique peu porté moi-même à écrire (ceux qui me connaissent le savent), je n’aime pas qu’on dise à l’intellectuel : « Vous avez, une jolie plume, eh bien, amusez-nous, ou bien faites-nous peur ou taisez-vous ». Molière, Rabelais, Homère ont amusé, fait peur, et ils continueront tant qu’il y aura des hommes. Dans quelle caverne désespérée serions-nous sans le surplus d’humanité qu’ils nous ont donné ? Si ceux-là s’étaient bornés à nous amuser et à nous faire peur, et aussi les autres moins grands, même oubliés, les pierres pleureraient sur nous. Ils le sentent, ceux de maintenant qui tous les jours ramassent dans la deuxième page du Monde la nostalgie de leurs illusions perdues. Ils cherchent une nouvelle cause, pure cette fois. Mais laquelle ? Voilà. Laquelle ?

Non, je n’ai pas de camelote de rechange. L’Histoire est lente, les idées ne mûrissent qu’à travers les générations. Cependant je vois un vide.

Nous vivons dans un monde entièrement artificiel, sorti des mains de Prométhée. Ne nous plaignons pas : nos pères l’ont rêvé, c’est une œuvre longuement conquise. D’autres peuples, ailleurs, souffrent de n’avoir pas ce monde-là ; débarrassé de presque tous les vieux ennemis de l’homme, avec ses écoles, ses hôpitaux, ses musées, ses routes. Et ses libertés, d’ailleurs.

Le vide, je le vois entre la foule de nos pays rassasiés et les auteurs du monde où elle vit.

Entre les connaissances qui nous œuvrent et nous, je ne vois personne.

Il fut un temps où Descartes était moderne, un autre temps où Kant sondait la signification des récentes découvertes astronomiques. Et un temps aussi où d’Alembert s’expliquait aux marquises, et Diderot aux artisans. Je ne sais de quand cela date, mais c’est un fait que notre temps à nous a sombré dans les ténèbres. Il doit y avoir dans le passé un épisode, ou une date, à partir desquels l’intelligence a décroché, cessant de s’intéresser à la tempête où vogue notre Arche.

Si vous saviez !

Pourquoi n’existe-t-il pas un humanisme scientifique [6] ? Pourquoi seuls les physiologistes s’intéressent-ils à ces expériences sur le cerveau qui [7] nous révèlent notre ignorance sur ce que nous appelions le Moi, le Je, celui-là même pourtant, du « connais-toi toi-même » ? Pourquoi les physiciens sont-ils seuls à méditer le théorème de Bell [8], qui met en question l’idée de réalité (c) ? Fut-il jadis sans intérêt de découvrir que la terre est ronde ? Qu’elle n’est pas au centre de l’univers ? Des révolutions mentales sortirent de là.

Or ce que découvrent les savants actuels est bien plus important, bien plus profond, va beaucoup plus loin, remet bien davantage en question. On pourrait produire des livres sur les seules questions posées (d).

Je ne comprends pas que l’on puisse écrire sur la pensée sans avoir au moins un peu exploré l’informatique, réfléchi sur la physique du temps, sur les fossiles humains, sur la zoologie…

Je ne comprends pas, et c’est pourquoi je ne comprends pas davantage le désespoir diffus que respire notre temps [9]. Si vous saviez ai-je envie de crier, si vous acceptiez de regarder là où le regard porte en 1981 ! Mais l’histoire est lente, n’est-ce pas ? Il ne sert à rien de crier.

Aimé MICHEL

(a) Julien Benda : La Trahison des clercs, Paris 1927.

(b) Plus joli en anglais : « Once you open a can of worms, the only way to recan them is to use a larger can ». La boîte ne peut jamais être que plus grande, jusqu’à la catastrophe. Très profonde, cette loi.

(c) Ces livres existent pourtant, pas assez lus, par exemple ceux de Raymond Ruyer.

(d) Et pourtant (je l’ai signalé dans un précédent article) un physicien a mâché le travail : B. d’Espagnat : La recherche du Réel (Gauthier-Villars). [10]

Chronique n° 331 parue dans F.C.-E..– N° 1787–– 13 mars 1981

Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 13 février 2017