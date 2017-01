L’HOMME N’EST PAS LE PRODUIT D’UN BRICOLAGE

La lignée humaine a existé durant des millions d’années sans se singulariser en rien du monde animal. Était-il fatal, était-il inscrit d’avance que l’homme dût apparaître un jour ? La foi, pour finir, nous en dit peut-être plus long que la science.

Reprenons pour l’approfondir la question posée : L’homme est-il ou non la somme d’innombrables « bricolages » fortuits, aléatoires, conduisant avec la même probabilité vers l’homme ou vers une infinité de culs de sac ou formes sans rapport avec l’homme ? [1]

J’empruntais le mot « bricolage » à un récent livre de François Jacob (a), qui lui-même l’emprunte à Claude Lévi-Strauss, ce me semble, car Lévi-Strauss oppose de même le « bricolage » au « travail manuel de l’ingénieur » (b)

Jacob : « On a souvent comparé l’action de la sélection naturelle (c) à celle d’un ingénieur. Mais la comparaison ne me semble guère heureuse. D’abord parce que, contrairement à l’évolution, l’ingénieur travaille sur plan, selon un projet longuement mûri. Ensuite, parce que, pour fabriquer une structure nouvelle, l’ingénieur ne procède pas nécessairement à partir d’objets anciens. L’ampoule électrique ne dérive pas de la chandelle... » etc.

Rien de plus certain que son deuxième point : contrairement à l’ingénieur, la Nature ne fait jamais apparaître un être vivant nouveau autrement que par la modification d’un être vivant plus ancien. La modification est parfois d’une ampleur surprenante, traduisant peut-être une évolution très rapide : c’est ce qu’on appelle la méga-évolution. Mais quelles que soient l’ampleur ou la rapidité (ou l’une et l’autre), il n’y a dans la Nature aucune exception ; tout nouveau venu est un prédécesseur modifié. En ce sens on peut parler de « bricolage ».

Mais – c’est le premier point du texte de Jacob ci-dessus – ce bricolage réalise-t-il ou non un plan ? Pour Jacob, comme naguère pour Monod, la réponse est non. Et s’agissant de l’homme, il n’est là que par le plus grand des hasards. Il aurait fort bien pu ne pas exister.

L’ordre invisible dans le désordre apparent

Le hasard joue légitimement un grand rôle dans la discussion scientifique, bien qu’il soit une idée vague et pleine de pièges. Par exemple, la suite des décimales du nombre π est répartie au hasard. On n’y peut discerner aucune loi. Cependant cette suite obéit à la plus stricte des nécessités : impossible d’y changer quoi que ce soit, fût-ce à la milliardième décimale [2]. Ici, ce que le biologiste appelle hasard peut s’exprimer dans la constatation que l’on ne voit aucun plan dans l’évolution de la Nature ; si donc vous affirmez qu’il y en a un, à vous de le montrer. Examinons ce qu’il en est :

– 1) Il y a chez les biologistes une tendance certaine à l’imprudence : je ne vois aucun ordre, donc il n’y en a pas. Mais la science passe son temps à découvrir l’ordre invisible sous le désordre. De n’importe quoi qui sera découvert, mettons dans 300 ans, évidemment je ne vois rien.

– 2) Mais ce sont là discussions en l’air. Il s’agit de l’homme, et mon projet est plus limité. Il se borne à rechercher si l’évolution, telle que je la vois fonctionner dans la paléontologie et quel que soit d’ailleurs son mécanisme, doit forcément aboutir à quelque chose de semblable à l’homme.

– 3) La théorie de l’information nous a appris il y a une quarantaine d’années déjà à parler de complexité avec exactitude. Il est pour le moment impossible de mesurer la complexité absolue d’un système vivant, car la biologie n’a pas encore atteint son fait élémentaire. Mais en thermodynamique on a su comparer les températures longtemps avant de savoir ce qu’est la chaleur. De même, il est possible de comparer la complexité relative des êtres vivants.

Cette comparaison suffit pour constater que toute évolution s’opère en direction de la plus grande complexité [3]. Cette dérive vers la plus grande complexité peut être mise en forme mathématique à partir de comptages, et l’on obtient une fonction de forme exponentielle. Autrement dit : l’évolution ainsi mesurée (en complexité) est de plus en plus rapide, et il s’agit d’un fait universel. Cette accélération suraccélérée est différente dans chaque lignée évolutive (d). Il y a donc forcément une espèce plus évoluée que toutes les autres. C’est nous : la lignée humaine a couru plus vite sur la flèche du temps.

– 4) Le lecteur pense peut-être reconnaître là les idées teilhardiennes de complexification et d’hominisation. La complexification est en réalité une remarque très ancienne, que je ne saurais dater (Darwin ?). Elle a été chiffrée pour la première fois par le Belge Florkin et les Français Cailleux et Meyer [4]. Teilhard en a eu la profonde intuition et y a beaucoup réfléchi, mais sans essayer de la vérifier expérimentalement [5].

– 5) Dans son sens teilhardien, très intuitif, l’idée d’hominisation me semble erronée, si je l’ai bien comprise. Elle désignerait le fait qu’une lignée de primates se serait détachée du monde animal pour évoluer de façon singulière vers la conscience et la pensée.

En réalité la lignée humaine a existé des millions d’années sans se singulariser en rien au sein du monde animal ; comme nous le verrons ultérieurement dans cet inventaire, il y a eu pendant d’immenses durées des êtres verticaux à peu près exactement semblables à l’homme, sauf en ce qui nous fait hommes, la pensée. C’étaient des animaux, mais verticaux.

– 6) Et surtout, l’évolution vers la pensée n’est en rien le privilège de la lignée humaine. Elle découle de la complexification du comportement. Tout à travers la formidable durée des ères géologiques, c’est la vie presque entière qui n’a cessé de devenir plus intelligente et le plus souvent par des moyens identiques.

C’est ainsi que les mollusques de qui nous avons divergé il y a des centaines de millions d’années alors que notre ancêtre commun n’avait pas de cerveau, ont comme nous, à la longue, produit un cerveau évolué et se sont dotés de membres manipulateurs : les céphalopodes (pieuvres, poulpes) comptent parmi les animaux les plus intelligents, sont capables de se lier d’amitié avec l’homme, de reconnaître leur ami, de jouer, de faire parfois regretter au plongeur de n’avoir pas comme eux huit bras [6].

Le mot hominisation est donc trompeur. Il se trouve que la lignée humaine est arrivée la première au bord de ce que certains paléontologistes appellent le Rubicon de la pensée. Et plus justement, ainsi qu’on le verra, plusieurs lignées « humaines » y sont arrivées, plusieurs l’ont franchi, et une seule a survécu, qui s’interroge sur sa solitude.

Le tiers-monde du genre humain

Était-il fatal, était-il inscrit dans les conditions initiales de l’univers (ces conditions aussi appelées création), que l’homme tel qu’il est dût apparaître un jour ? La science ne peut pas répondre au « tel qu’il est », si l’on entend par là la forme du corps, ce par quoi nous nous inscrivons dans la zoologie comme un primate quelconque [7].

Mais ce que nous montrent les fossiles, c’est l’universalité de la course vers plus « d’intelligence », quelque sens qu’ait ce mot. Le monde vivant monte irrésistiblement vers le psychique.

Du point de vue de l’esprit, et si l’on considère l’immense durée des temps géologiques, où s’est faite l’évolution, le monde animal est le Tiers monde du Genre Humain, sa différence est un retard.

Nos ancêtres les étoiles

« Faisons l’homme à notre image et ressemblance » : ce n’est évidemment pas par notre corps que nous sommes semblables au Créateur. Pour nous sauver, il a dû se faire homme : et homo factus est. Nous sommes semblables au Créateur en ce que, comme lui, nous sommes Pensée, Esprit. Et en ce sens, oui, tout ce que nous découvrons du passé de la vie montre que l’homme était bien inscrit dans les conditions initiales de l’univers. Avant même l’apparition de la vie, depuis un temps indéfini, les astronomes constatent de même que l’univers évoluait dans un certain sens, vers nous. Les galaxies, puis les étoiles ont longuement préparé l’éclosion du premier vivant.

Le poulpe chercheur

Laissons là la très anthropomorphique métaphore de l’ingénieur qui mûrit longuement son plan. L’insondable complication de l’univers ne s’y laisse pas enfermer. Quel ennui d’ailleurs si l’ultime secret était accessible à notre pensée encore tout engluée d’animalité ? On écrirait une équation, et tout serait dit ?

Cherchons l’équation. Même le poulpe, même mon chat passent leur vie à chercher.

C’est en cherchant qu’on découvre ce qu’on ne cherchait pas. C’est en exhumant peu à peu le passé que nous sont apparus ces temps immenses où nous n’étions pas encore mais où toutes choses marchaient vers nous. Car si « l’abîme était vide », « l’esprit flottait sur les eaux ».

Aimé MICHEL

(a) François Jacob : Le jeu des possibles (Fayard) [8].

(b) Claude Lévi-Strauss : La Pensée sauvage.

(c) Jacob est si convaincu que la sélection « naturelle » est le moteur de l’évolution qu’il emploie un mot pour l’autre.

(d) Beaucoup d’espèces disparaissent en route. D’autres, qu’on appelle « panchroniques » cessent d’évoluer en dépit de toutes les sélections « naturelles » (par exemple l’escargot, le ver de terre), ce qui prouve que la sélection n’est pas le moteur de l’évolution. Les espèces, donc, ou bien disparaissent, ou bien cessent d’évoluer, ou bien évoluent de plus en plus vite, et dans ce cas, vers plus de psychique, jamais autrement.

Chronique n° 354 parue dans F.C. – N° 1836 – 19 février 1982

Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 23 janvier 2017