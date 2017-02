Soutenir François FILLON ?

La victime n’est autre que celui qui affirmait savoir « comment il entendait sauver la France » : sans doute autrement que ce que désiraient faire les autre candidats liés à Hollande. Il s’agissait d’abord d’un sauvetage économique : le mot allait plus loin que cette courte limite.

Le problème n’est plus le même : si l’on ne vient pas à son secours peut-être ou sûrement pourra-t-il flancher. La persécution qui lui est infligé n’est ni douce ni aimable… et elle sort des ateliers psychologiques du Pouvoir présent. Quand des troupes de loups vous assaillent, il est assez difficile de s’en dépêtrer : mais notre candidat à la présidentielle a devant lui plusieurs catégories d’ennemis. Outre les loups en question, il peut discerner quantité de lâches et d’impuissants, de vicieux et d’affamés [1] : les plus redoutables ; nombre de quémandeurs capables du pire pour un gâteau, même rassis à briser leurs dents ; nombre encore d’énarques dont on sait que le plus grand nombre encombre les couloirs des Assemblées en exigeant d’être reconnus et servis pour des services parfois seulement de « courbinettes » ; des ministres et des conseillers sans cesse à genoux devant le Diable pour qu’il leur obtienne le pouvoir de tuer tout politique trop indépendant et dont certains s’étonnent de sa fragilité…

Jamais la Gauche, à qui il arrive parfois de bien agir, n’a été aussi scandaleusement immonde : tout lui a paru bon pour garder ad vitam aeternam un Pouvoir soumis à un tangage inquiétant. Rien alors de mieux pour se redresser que de s’asseoir sur le dos du monstre, que de refaire son jeu en coupant, par exemple, les mains du joueur trop riche.

La Droite aurait grand tort de lâcher son candidat : elle doit faire la démonstration jusqu’au bout de l’ignominie de ces serpents déguisés en gauchistes. Fillon pensait qu’il avait le devoir de rendre la « République impeccable », mais là n’est pas ce que veulent ces apprentis fumiers. Ils ont accusé la victime de tous les vices dont pourtant ils nous donnent à comprendre qu’ils en sont visiblement les maîtres. Le jour où un juge muet mais intelligent cherchera à découvrir la vérité, il sera sans aucun doute effaré : il trouvera assurément un organisateur inconnu, caché sous une table et aidé de troupes diverses, de droite certainement mais davantage bien entendu à gauche, car c’est là que se trouve le savoir, les capacités…

Tout cela sera peu à peu mis au jour, les noms propres révélés à voix fortes ; les dessous obscurs seront alors d’effrayants flambeaux : l’ordre des politiques en souffrira de multiples façons et ce seront des compte rendus des plus déroutants pour les auditeurs.

Cependant, ce qui sera nécessaire c’est la clarification nette, propre à évacuer d’urgence et sans hésitation tout ce qui a été la marque d’un totalitarisme à la soviétique. Nous savons maintenant que la Gauche est prête à nous soumettre : l’exemple Fillon, tous les candidats de droite sauront l’interpréter, comprenant que la liberté n’a de sens que pour les détenteurs des droits. La plupart plieront donc l’échine avant d’être frappés (les coups sont moins douloureux quand on est du parti du gang…).

Je n’irai pas plus loin en cette chronique d’histoire-fiction : il me reste cependant à prier ceux qui vont chercher à balayer « l’incident » à se montrer plus dignes et plus fidèles. Peut-être que Fillon aura à traverser un désert, mais il conviendra qu’à l’arrivée il soit possible de le recevoir pour qu’il reprenne la route, celle de notre pays. Les fumiers seront en effet toujours présents, pour ne pas manquer d’être aux meilleures places autour du cadavre.

La France n’a que peu de serviteurs capables de l’aider à sortir des rets sordides dont les socialistes ont un grand savoir-faire en ce qui concerne leur déploiement type toile d’araignée.