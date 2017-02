Le cuir tanné

L’épisode du « Pénélopegate » nous réservera encore quelques rebondissements, mais on peut penser aujourd’hui que le pire est passé. Lundi dernier, le candidat des républicains, François Fillon, est parvenu à refaire l’unité de sa famille politique à la faveur d’une conférence de presse. Il a présenté ses excuses aux français, donné des arguments aux militants et sauf improbable mise en examen, François Fillon sera le candidat de la droite et du centre comme l’avaient souhaité les participants à la primaire massivement. Cet épisode aura montré que François Fillon est capable d’affronter la tempête, c’est utile pour la suite car son programme pour redresser le pays ne passera pas sans résistances sérieuses… s’il est élu.

La violence du lynchage médiatique laisse pantois. La vitesse avec laquelle tout s’est emballé montre que le candidat Fillon est vraiment l’homme à abattre. Pour ceux qui nous gouvernent aujourd’hui, et qui sont certainement derrière cet acharnement, l’explication est idéologique. François Fillon a été fortement aidé dans sa victoire pour les primaires par ce souffle de renouveau des catholiques qui se sont engagés en politique contre le mariage pour tous et ses folies libertaires. Ne touchez plus à la famille ont crié ces manifestants, le candidat les a entendus. Le pouvoir, lui, les a méprisés. Mais François Fillon a commis bien pire, puisqu’il a osé dire, qu’à titre personnel, il était contre l’avortement. C’est un crime de lèse-majesté pour ces bien-pensants qui voient en lui un affreux rétrograde. Ils ne le lâcheront pas.

Mais les soutiens de François Fillon ne le lâcheront pas non plus. Oui le renouveau catholique existe, oui, plus largement, les manifestants qui ont été humiliés par le pouvoir et les médias continueront à militer, même si leur candidat a commis une erreur ou des imprudences par le passé. C’est maintenant un candidat au cuir tanné. Place aux programmes, la présidentielle va enfin pouvoir démarrer. Il faut aborder les questions de fond, il est grand temps. La France sort très affaiblie et très divisée après ce quinquennat calamiteux, espérons que la sérénité reprenne un peu le dessus. La France le mérite, les Français ont droit à un débat pour choisir en toute connaissance de cause.