En avant toute !

Devant le feu du soir, j’ai écouté sur l’appareil de ma femme le discours déjà prononcé à 17 h par François Fillon dans l’immense enceinte de La Villette : je n’en attendais pas moins et je me suis dis que les orateurs de la Gauche aurons bien du mal à faire mieux : plus fort que ceux qui se sont manifestés comme ses ennemis acharnés ; plus engagé que les prétentieux dont on découvre que leurs programmes sont soit vides de substance – voir Macron – soit encore inexistants – voir Hamon – ; plus vivant également et plus profond sans avoir à faire des effets de manches et de gorge – voir Mélenchon : surtout nous livrant un témoignage authentique et très puissant de son amour dû à la France !

Mais à la vérité je n’attendais rien de cette Gauche incapable de se hisser au-dessus de celle qu’il lui arrive de paraître, une pauvre femme ayant perdu l’essentiel de ses bijoux : n’ayant donc de la France qu’une conception misérable, ayant oublié d’elle le meilleur de son histoire ; négligé de celle que nous aimons depuis toujours, depuis notre enfance, la beauté de son histoire même quand elle traversait des égouts : ce qui est le pire, c’est l’oubli singulier du meilleur de son âme, soit tout ce qui fait sa transcendance par rapport aux pauvretés de chaque jour dont il faut bien malgré tout, sans les exagérer, tenir compte. Cela, je l’ai ressenti sans mots supplémentaires dans ce discours tout de sincérité et de don de soi.

Avec ce discours, François Fillon a démontré sa force de caractère, la juste conception de la politique qu’il entend servir, le respect qu’il porte à tous ceux qui « cultivent », jour après jour, la vie et l’avenir, le destin, de notre pays, les réalités de ce dont il a besoin : il m’a semblé que, dès son élection, il cherchera à voir, entendre et aider l’ensemble de tous nos paysans – de tous nos agriculteurs et autres travailleurs qui, dans nos campagnes, assurent et préparent notre quotidien comme notre avenir. De même il conviendra qu’il souligne devant les divers producteurs de richesses l’importance de leur travail, qu’ils se trouvent dans des échoppes ou de vastes entreprises.

Mais il conviendra – il a ouvert sans le refermer le fichier de notre nature – de ne pas oublier ce qui jusqu’ici a été négligé par nos précédents gouvernements : soit la richesse inconcevable et pour l’instant non encore exploitée des fonds marins et de leurs sous-sols… dont la France dispose de plus d’un million de kilomètres carrés.

