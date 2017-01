Ce qui est difficile à comprendre, c’est pourquoi une production anglo-américaine d’un des plus grands réalisateurs contemporains, avec une coproduction en Espagne et en Argentine, donc des moyens considérables, des acteurs sublimes, des reconstitutions historiques parfaites, n’a pas été proposée aux Français lors de sa sortie internationale en 2011. There Be Dragons est même sorti au Québec sous le titre Ennemi rapproché.

Il faut supposer que le public français n’en a pas été jugé digne. Sans doute, en effet ne sait-il rien de rien sur le sujet de la guerre d’Espagne et risque-t-il de ne pas s’y intéresser. Surtout, José Joffé, agnostique d’ascendance juive, traite d’un sujet spirituel, voire catholique. L’affiche du film en anglais dit en sous-titre : « Même les saints on un passé », ce qui ne risque sans doute pas d’intéresser un public réputé laïc, surtout si le saint en question est Josémaria Escriva, le fondateur espagnol de la très décriée Opus Dei, taxée chez nous de liens génétiques avec le franquisme. Pourtant les films de Joffé comme Mission — sur les jésuites obligés d’abandonner les « réductions » guaranies au XVIIIe siècle — et La Déchirure (sur le génocide cambodgien), dont les sujets recoupent celui de ce film, ont eu un immense succès chez nous.

Alors, puisque grâce à la société de distribution Saje, ce film voit enfin le jour dans nos salles de cinéma sous le titre « Au prix du sang », il faut voir ce qui pourrait nous intéresser dans cette œuvre. Don Escriva n’y occupe qu’une place mesurée, que l’on peut mesurer très exactement en regardant l’affiche française du film où chaque acteur est figuré en proportion de son importance dans l’histoire. E