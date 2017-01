Violences du Nouvel An : un bilan rose bonbon

Alors que le nombre de voitures brûlées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre a encore augmenté, le nouveau ministre de l’Intérieur, le jovial Bruno Le Roux, a préféré parler tranquillement d’« un phénomène contenu par rapport à 2016 ». Et il a évoqué les « mises à feu directes », 650, « là où elles étaient 602 l’an passé », ce qui traduit quand même une hausse de 8%...

Il s’est gardé ainsi de citer le nombre total de voitures atteintes par les incendies déclenchés par lesdites « mises à feu »… Enquête faite, il s’agit en tout cette année de 945 voitures brûlées, soit une augmentation de 17,5% par rapport à l’an passé.

Cependant, le porte-parole du ministère de l’Intérieur nous explique que le chiffre des mises à feu directes est le plus pertinent car il « correspond au fait délictuel », et que d’ailleurs, les autres véhicules « ne sont pas tous détruits », certains n’étant atteints « que légèrement ». Et personne n’a parlé des entraves récurrentes à l’intervention des pompiers. Mais nous voilà rassurés.

Et les dirigeants de notre merveilleux pays sous anesthésie n’ont fait que maquiller légèrement la réalité… Que c’est beau, quand c’est dit d’un ton aussi « contenu » !