Toute manif peut être l’occasion de rencontres plus ou moins heureuses, plus ou moins satisfaisantes... une fois, ce fut un vieux bonhomme hirsute mais d’un dynamisme un peu fou qui me haranguât pour m’inciter à aller jusqu’au bout, ce qui en effet était bien dans mes intentions… À un autre moment, quatre énergumènes de sans doute dix-huit à vingt-deux ans voulurent me faire aller plus vite avec force incitations gestuelles et cris enthousiastes : sans doute un peu trop…

Mais j’ai exulté quand j’appris, de la bouche d’un Sénégalais, Jean-François Diene venu exprès à Paris pour participer à la « Marche pour la vie » - retour le lendemain en son pays ! – afin de tout voir, tout comprendre, être en mesure de créer valablement son projet en son diocèse de Dakar. Il a mis sur pied une association qui se déclare avec fierté « Pour la défense de la vie au Sénégal »…

Il est possible de le joindre sur son adel : jfdiene@gmail.com.