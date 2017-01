Une Gauche qui rêve d’« un imaginaire puissant »…

Le premier débat de la « Primaire de la Gauche » - qui regroupait principalement les ténors pâlissants du Parti socialiste – n’a guère passionné les foules, ni d’ailleurs ses propres acteurs : ceux-ci semblaient eux-mêmes assez peu convaincus par ce qu’ils disaient à l’issue de ce quinquennat de François Hollande, auquel ils ont été associés bon an, mal an… Cependant, dans une incantation quelque peu pathétique, l’un d’eux a appelé de ses vœux l’avènement d’ « une Gauche qui propulse un imaginaire puissant »…

Un peu plus réaliste malgré des apparences farfelues, un « petit candidat » a considéré que « si Mélenchon et Macron ne peuvent pas gagner, ils peuvent nous faire perdre »… Toutefois, outre l’essor relatif de Mélenchon sur leur aile gauche, les ténors du dernier carré de l’Etat-PS devraient quand même se méfier des effets de « l’imaginaire puissant » sur la montée en puissance de la candidature d’Emmanuel Macron : tout en étant un illusionniste d’un certain talent, avec son réseau bien organisé d’appuis politiques et de soutiens financiers, malgré quelques maladresses de grand débutant, ce jeune Turc enjôleur pourrait rafler la mise du passage du premier au second tour de ces élections présidentielles.