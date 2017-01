Il y a quelques semaines, le père jésuite syrien Ziad Hilal avec l’Œuvre d’Orient organisait une grande opération auprès des écoles françaises afin de récolter des dessins pour les enfants syriens, et des dons destinés à financer leur scolarité. Grâce à leur mobilisation, plus de 1500 dessins ont été distribué aux enfants d’Alep pour Noël, et l’Œuvre d’Orient a collecté 3695 euros !

