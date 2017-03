Tournés vers l’Orient

Pour aiguiller des jeunes avides d’expériences nouvelles et de don de soi, l’Œuvre d’Orient s’organise et inaugure un « Pôle jeunes ».

Créée il y a plus de 160 ans par des professeurs à la Sorbonne, l’Œuvre d’Orient, initialement l’Œuvre des écoles d’Orient, travaille sans relâche au soutien des chrétiens d’Orient. Actuellement sous la direction de Mgr Pascal Gollnisch, et grâce à ses 70 000 donateurs, elle finance chaque année plus de 800 projets menés par 400 communautés et institutions catholiques qui interviennent auprès de tous ceux qui en ont besoin sans considération d’appartenance religieuse, dans 23 pays, principalement au Moyen-Orient.

Elle lance aujourd’hui un « Pôle Jeunes ». Il permettra de prolonger l’action de soutien financier et moral qu’exerce l’Œuvre depuis longtemps en répondant aux besoins des communautés locales. Forte, des liens profonds noués avec les évêques, les prêtres, les communautés religieuses et les associations de jeunes, l’Œuvre d’Orient est en effet la mieux à même d’identifier les besoins dont lui font également part ces communautés. Elle permettra, par ailleurs de mieux faire connaître à la jeunesse catholique française la richesse de ces Églises d’Orient dont certaines ont été récemment mises en valeur et opprimées dans les circonstances tragiques de ces dernières années, même si elles souffraient depuis bien plus longtemps. Cela permettra également à cette fougueuse jeunesse d’épancher sa soif d’aventure et d’engagement au service de populations en difficulté quand elles ne sont pas en grand péril.

Il s’agit donc pour le Pôle de faire coïncider les compétences professionnelles des jeunes avec ces besoins. Le programme s’adresse à des jeunes de 20 à 30 ans pour des missions « longues » de six mois à un an. Pour cette première année une dizaine de jeunes doit être envoyée sur le terrain. Ils seront intégrés dans les paroisses, les communautés et les associations locales et prolongeront l’aide de l’Œuvre d’Orient dans ses domaines d’action historiques (éducation, aide sociale et humanitaire, santé, actions culturelles et pastorales) en fonction de leurs compétences et affinités. C’est une activité nouvelle pour l’Œuvre d’Orient qui s’est associée à la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération), l’organisation de l’Église catholique, qui fête ses cinquante ans cette année et Intercordia. Ce sont ces organismes qui assureront la formation généraliste de ces volontaires avant le départ en mission, qui sera complétée par une formation maison sur les Églises orientales ainsi que sur l’Œuvre d’Orient dont ils seront les ambassadeurs en mission. Bien placée pour connaître au mieux les dangers de certains de ces pays, aucun volontaire ne sera envoyé pour le moment en Syrie, en Turquie, en Iran et en Érythrée ou dans certaines parties de l’Irak, bien entendu.

Deux volontaires sont déjà en place pour des missions longues, Églantine Gabaix-Hiale qui finit actuellement une mission d’un an à Erbil (voir entretien) et Cyril Jehl, à Jérusalem dans la Maison Ain Karem auprès de jeunes handicapés, avec les Filles de la Charité saint Vincent de Paul.

Des missions courtes (15 jours à un mois), de sensibilisation et de fraternité, sont également proposées. De petits groupes de jeunes pourront rendre service à une communauté et par leur présence, témoigner de notre amitié et de notre fraternité.

Cela se fait en lien avec Antiokia, groupe de jeunes fondé au sein de l’Œuvre d’Orient en décembre 2013 et qui a tissé des liens avec les communautés catholiques orientales en France par la prière, la rencontre et le partage pour vivre pleinement l’universalité de l’Église.

—

Les volontaires peuvent s’adresser à polejeunes@oeuvre-orient.fr.