"Un spectacle sur le sens du mariage", c’est en ces termes que Mgr Boulanger, évêque de Bayeux (Calvados) - Lisieux parle de Tobie et Sarra, le musical. La troupe sera au Théâtre de Ménilmontant pour une toute dernière représentation le samedi 1er avril 2017. C’est probablement en effet la dernière fois que les Parisiens pourront voir ce spectacle qui vient de connaître une longue tournée en Province et en Banlieue parisienne. Alors, amis parisiens (et de banlieue) si vous ne l’avez pas vu, ne manquez pas cette occasion.

Ce spectacle musical retrace, en quatre-vingt minutes, de manière fidèle une histoire à la Roméo et Juliette inversée : elle commence mal pour finir en beauté. Ce spectacle aborde les questions du couple et de la famille et trouve de fortes résonances dans la société actuelle.

Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette bibliques à ceci près que leur histoire commence mal et finit bien, à l’inverse des amants de Vérone.

L’histoire

Deux siècles après l’histoire de Jonas, Ninive, capitale de l’empire Assyro-Chaldéen, plus riche et plus prospère, est retombée dans ses ornières. Elle a déporté Israël et le soumet à un dur esclavage. Dans le ghetto, un homme juste, Tobeit, s’efforce malgré l’oppression, de conserver les valeurs qui sont l’âme de son peuple. Il n’a qu’un fils, Tobie, son épouse Hanna et un chien facétieux Caleb ! Le jour de la fête de Pentecôte, il charge son fils d’aller inviter un plus pauvre pour partager le repas familial. Mais la milice, pour endeuiller la communauté juive, vient d’assassiner l’un des leurs. Tobeit décide de l’enterrer malgré l’interdiction royale. Cette oeuvre de résistance est mal récompensée puisqu’il devient aveugle ! Dans son désespoir, il décide d’envoyer Tobie récupérer une somme d’argent laissée en dépôt chez un parent lointain. Pour cela il doit faire halte à Echbatane chez Ragouël et Edna. Mais là encore, le sort s’acharne : Sarra, leur fille unique, a vu mourir sept de ses prétendants sur le seuil de la chambre nuptiale ! Elle est désespérée quand Tobie, Caleb et Azarias leur guide mystérieux frappent à la porte… Et toute l’histoire va basculer vers la lumière.

Une histoire pleine de rebondissements qui exalte l’amour contre l’exclusion, la force de la vie contre le désespoir.

Quinze titres font donc vibrer cette histoire de déportation et d’amour. Elle sera interprétée par des comédiens professionnels, habitués des scènes parisiennes, notamment celle du Théâtre de Mogador.

Après le succès de la comédie musicale « Jonas », jouée devant 40 000 spectateurs depuis 2008, notamment à Lourdes devant des groupes de 500 pèlerins environ, Etienne Tarneaud continue à tirer son inspiration de belles histoires de la Bible avec un nouveau spectacle familial « Tobie et Sarra ».

