Le Soudan du Sud a acquis son indépendance du Soudan en juillet 2011. Une guerre civile a éclaté deux ans plus tard entre le parti gouvernemental Armée Populaire de Libération du Soudan (APLS) et l’opposition. Depuis, le conflit s’est transformé en guerre tribale et l’accord signé en août 2015 par les deux parties en conflit n’a apporté qu’une trêve temporaire. Les combats ont repris l’été dernier.

Témoignage d’un agent pastoral interviewé par l’AED et souhaitant rester anonyme.