Revirement de la CEDH dans l’affaire Paradiso c. Italie : l’Italie pouvait retirer la garde d’un enfant "vendu" par GPA

Ce 24 janvier, la formation solennelle de la Cour européenne des droits de l’homme, a rendu public une décision importante renversant une précédente décision de janvier 2015 en matière de gestation par autrui (GPA) dans l’affaire Paradiso et Campanelli c. Italie.

A l’encontre de sa précédente décision, la Grande Chambre de la Cour a jugé, par onze voix contre six, que les autorités italiennes pouvaient légitimement retirer aux adultes commanditaires la garde d’un enfant obtenu illégalement par GPA. Ce faisant, la Cour rend aux Etats européens une certaine faculté de lutter contre la GPA internationale.

Cette affaire se distingue des précédents arrêts prononcés contre la France (Mennesson, Labassée, etc) en ce que l’enfant n’a aucun lien biologique avec les commanditaires italiens : il a été produit sur commande pour 49000 euros par une société moscovite avec des gamètes de tierces personnes. Les autorités italiennes, constatant la violation des normes internationales et de l’ordre public italien, décidèrent – dans l’intérêt de l’enfant – de le retirer de la garde de ses acquéreurs pour le confier à l’adoption. L’enfant a vécu moins de six mois avec ses commanditaires.

Dans un premier jugement du 27 janvier 2015, la Cour avait condamné l’Italie à verser 30000 euros au couple, estimant que le retrait de l’enfant avait porté atteinte au respect de leur vie privée et familiale, tout en concédant que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation établie en Russie. Pour juger ainsi, la Cour avait estimé que l’achat d’un enfant peut constituer le fondement d’une vie familiale protégée par les droits de l’homme dès lors que les acquéreurs se sont comportés « comme des parents » pendant quelques mois. La Cour en déduisit que la protection de cette « vie familiale » primait le respect de l’ordre public et qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses acquéreurs. Ce faisant la Cour entérinait une vente d’enfant, paradoxalement au nom de l’intérêt de l’enfant.

Deux juges « dissidents » Robert Spano et Guido Raimondi, élu depuis Président de la Cour, avaient alors dénoncé cet arrêt en ce qu’il réduisait à néant la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridiques à la gestation pour autrui, et même la légitimité du choix de l’État en ce sens.

Dans sa nouvelle décision, et c’est un point important, la Grande Chambre a conclu à l’absence de vie familiale, même seulement de facto, (§ 157) entre les requérants et l’enfant compte tenu de l’absence de tout lien biologique entre eux, de la courte durée de leur cohabitation et de la « précarité » juridique des liens entre eux, « malgré l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs ».

La Cour a en revanche estimé que la vie privée des requérants a été affectée par le retrait de l’enfant ; néanmoins elle a jugé que le retrait de l’enfant avait pour but légitime la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui, en particulier celui de protéger les enfants en matière de filiation. Elle a également estimé que l’enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation et que par suite les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, tout en demeurant dans les limites de la marge d’appréciation dont elles disposaient.

Il en résulte que le droit au respect de la vie privé et familiale des requérants n’a pas été violé.

De façon importante et à l’inverse de la première décision, la Grande Chambre rappelle que « la Convention ne consacre aucun droit de devenir parent » et pose que « l’intérêt général » prime « le désir de parentalité » des requérants. Plus encore, il était légitime de retirer l’enfant car « Accepter de laisser l’enfant avec les requérants (…) serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien. » (§ 215)

Par cette décision, la Grande Chambre omet malheureusement une nouvelle fois de condamner la GPA, mais elle rend néanmoins aux Etats la liberté de refuser le fait accompli et de sanctionner les personnes qui ont recours illégalement à la GPA, cette sanction pouvant aller jusqu’au retrait de l’enfant, comme en l’espèce. Le principe même de cette sanction est avalisé en l’espèce, et c’est seulement sa proportionnalité qui est soumise au contrôle de la Cour.

L’ECLJ s’est très fortement engagé sur cette affaire depuis 2012 et n’a eu de cesse de dénoncer la décision de 2015. L’ECLJ se réjouit de cette décision ; il félicite les autorités italiennes pour sa défense.

No Maternity Traffic salue l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui renverse la décision de section qui avait condamné en première instance l’État italien.

Le Collectif international No Maternity Traffic s’est mobilisé tout au long de la procédure pour contrer la décision en première instance de la CEDH qui entérinait la vente d’enfants.

​Le gouvernement italien avait en effet retiré quelques mois après sa naissance l’enfant né par GPA à un couple commanditaire qui n’avait aucun lien biologique avec lui et alors même que cette pratique est interdite en Italie. Avec cette décision qui juge l’action de l’Italie proportionnée, l’État italien est confirmé dans son action contre la vente d’enfant par GPA. La CEDH reconnait ainsi que les Etats peuvent se défendre contre le fait accompli de ressortissants qui ont recours à la pratique de la GPA à l’étranger.

Cette décision prouve une nouvelle fois que la France aurait dû faire appel dans les arrêts Mennesson et Labassée. Cela peut encourager un prochain gouvernement français mais aussi d’autres Etats à mieux défendre l’intérêt des femmes et des enfants contre la pratique de la GPA.

No Maternity Traffic regrette néanmoins que la CEDH ne condamne pas plus explicitement la pratique de la GPA qui viole les droits humains et la dignité des femmes et des enfants de manière inédite.

No Maternity Traffic poursuit sans relâche son engagement à obtenir l’interdiction mondiale de la GPA par les instances internationales compétentes.

Une pétition de plus de 100 000 signatures portée par le collectif No Maternity Traffic a été validée par le bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en mai 2016. Ces citoyens européens demandent la condamnation de la maternité de substitution sous toutes ses formes.

Nouvelle victoire contre la GPA

La CEDH affirme le droit des Etats à lutter contre la GPA et ouvre de nouvelles perspectives. Une décision qui sonne comme une victoire pour les droits de l’Homme.

La décision rendue ce jour était très attendue puisque, pour la première fois, c’est la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui s’est prononcée sur une affaire de GPA (Gestation Par Autrui).

Condamnée par la CEDH en janvier 2015 pour avoir retiré un enfant à un couple qui l’avait acheté 49.000 euros en Russie, l’Italie avait fait appel de cette décision aberrante qui revenait à admettre que l’achat d’un enfant peut constituer le fondement d’une famille. La CEDH avait en effet justifié sa décision en estimant que ce retrait portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. Déterminée à ne pas se voir imposer la reconnaissance d’une GPA pratiquée à l’étranger par ses ressortissants, l’Italie avait alors fait appel de cette décision, le respect de la vie privée et familiale n’étant pas, pour l’enfant, d’être acheté et arraché à sa mère ! « En renversant la décision de première instance, la Grande Chambre envoie un message très clair : il est possible pour les Etats de refuser toute forme de GPA et de refuser d’en valider le principe rétroactivement sous un prétexte qui ne tient pas. C’est un arrêt qui marque une nouvelle étape dans la mobilisation européenne pour mettre fin au scandale des mères porteuses : la GPA, on ne l’encadre pas : on l’abolit ! » réagit Ludovine de La Rochère, Présidente de La Manif Pour Tous. A la différence des « chambres » qui ne comptent que 7 juges et dont les jugements sont susceptibles d’appel, la Grande Chambre compte 17 juges, ses arrêts sont définitifs et posent les grands principes de la jurisprudence de la Cour.

L’instance la plus importante de la CEDH juge que l’action de l’Italie était proportionnée. Il est légitime pour un Etat de ne pas accepter de régulariser le recours à la GPA par des ressortissants qui le placent devant le fait accompli. Cette décision majeure vient renforcer l’arsenal juridique des Etats Membres pour lutter contre cette pratique indigne à laquelle recourent des commanditaires - célibataires, homme et femme ensemble, ou deux hommes ensemble - qui contournent l’interdiction légale et réduisent la femme à un moyen permettant d’obtenir un enfant

Comme l’Italie, la France a été condamnée à cinq reprises par la CEDH pour avoir refusé de retranscrire à l’état civil français les actes de naissance établis à l’étranger d’enfants issus d’une GPA alors que ce refus est l’un des moyens de lutter contre cette pratique et ne change pas les conditions de vie de l’enfant : celui-ci a bien, comme tout le monde, un acte de naissance. Malgré les demandes répétées de La Manif Pour Tous, d’associations de sensibilités très diverses, de nombreux psychiatres, juristes, éthiciens, philosophes, leaders d’opinion et ténors politiques, François Hollande n’a jamais eu le courage de faire appel alors qu’il se déclaré opposé à la marchandisation de l’humain. La décision de ce jour prouve pourtant la pertinence de faire appel sur un sujet aussi lourd de conséquences humaines. Condamnée la semaine dernière (19 janvier), la France n’a cette fois-ci pas d’autre choix que de faire appel pour faire enfin respecter l’interdit de la GPA.

« La mobilisation pour obtenir l’abolition universelle de la GPA est en marche. La décision de ce jour est une victoire majeure qui nous motive pour défendre jusqu’au bout la dignité de la femme et l’intérêt de l’enfant. Cette mobilisation s’impose aujourd’hui très largement dans le débat public et fait consensus : les deux finalistes de la primaire de la gauche se sont en effet clairement déclarés, et à plusieurs reprises, opposés à toutes formes de GPA. Il reste à passer enfin de la parole aux actes » résume Ludovine de La Rochère.

