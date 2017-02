Rejetant un « plan Bérézina », Fillon repart en campagne

Renoncer à mener son camp dans la course à l’Elysée serait le conduire à l’échec collectif : c’est en substance la thèse que François Fillon a plaidée aujourd’hui dans une conférence de presse. Le vainqueur de la récente Primaire de la Droite et du Centre a rejeté l’essentiel des accusations dont il a été chargé par voie de presse : « Ce procès est éloigné de la réalité des faits ». Il a mis en cause le caractère troublant de « cette campagne de presse inouïe, orchestrée pile quand je suis désigné candidat de la droite »… Le but de cette opération « est d’effacer le choix des électeurs de la primaire parce que je suis le seul à pouvoir mettre en œuvre un programme de rupture ». Et donc, François Fillon rejette tout « plan B » comme un « plan Bérézina »…

En travaillant avec sa femme et ses enfants, il a « privilégié cette collaboration de confiance qui suscite aujourd’hui la défiance » : il admet aujourd’hui que « c’était une erreur » et s’en excuse auprès des Français… Car « ce n’est pas au système médiatique de me juger, c’est aux Français et à eux seuls ». Ainsi, il annonce la publication de la totalité des contrats de sa femme Pénélope sur son site Internet. Et puis il va « repartir sur les routes de France ». Jusqu’à l’île de La Réunion. En s’efforçant de ramer à contre-courant…