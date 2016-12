Mardi 17 janvier, une soirée conférence-débat avec Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et Président de la Conférence des évêques de France, et Mgr Thomas Mirkis, archevêque de Kirkouk et Souleymanieh (Irak) aura lieu à la chapelle Saint-Léon (15e), à partir de 20h.

