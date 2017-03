Quand Paris réussit à François Fillon...

Des prophètes de malheur présentaient la manifestation de soutien du Trocadéro comme un pari dangereux et contre-productif de François Fillon… Ce rendez-vous dominical à Paris sous un soleil inespéré entre les nuages d’une météo affreuse a pourtant permis de rassembler une foule considérable (environ 50.000 personnes selon la police, 200.000 selon les partisans de Fillon…). Ce faisant, ce rassemblement a permis de relancer la campagne de ce candidat très combattu à la Présidence de la République avec une vigueur que beaucoup d’observateurs des médias n’attendaient plus : « Je dois écouter une foule immense qui me pousse vers l’avant », a pu dire François Fillon, en rejetant « les sirènes du découragement ». En évoquant la mémoire de Clemenceau et des « héros de 20 ans de la Résistance », il a appelé ses partisans à… « résister » à l’idée même de fatalité. Tout en reconnaissant « des erreurs » et en déclarant avoir effectué « un examen de conscience », il a appelé ses rivaux et antagonistes momentanés du Parti des « Républicains » à faire de même, dans un contexte de défections multiples…

Le soir venu, interviewé sur « France 2 », alors qu’on apprenait que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Christian Estrosi, très réservés à son égard, demandaient à le rencontrer, François Fillon a déclaré qu’il n’y a « pas d’alternative », ajoutant : « Personne ne peut m’empêcher d’être candidat. C’est une décision. Cette décision, le succès de cette manifestation la renforce ». Devant ses partisans rassemblés au Trocadéro, Fillon avait évoqué le thème gaullien d’une « certaine idée de la France », et l’attachement à la France comme une « fierté »…