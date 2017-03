Premier débat : Enfin !

Lundi soir, combien de Français sont-ils restés jusqu’à 0h30 pour écouter sur TF1 les 5 sélectionnés au premier débat télévisé de cette curieuse présidentielle ? Il y a dû y avoir de la perte en cours de route. Alors, fallait-il rajouter à MM. Macron, Fillon, Hamon, Mélenchon et Mme le Pen les six « petits » candidats qui sont aussi en lice ? Honnêtement, cela aurait été inaudible. Mais comment ne pas comprendre Nicolas Dupont-Aignan lorsqu’il s’exclame sur Europe 1 : « Si l’on avait choisi les débatteurs des primaires de droite et de gauche avec les sondages, Ni Hamon, Ni Fillon n’auraient été sélectionnés ». Dont acte.

En attendant, qu’avons-nous vu dans cette longue soirée politique ? Cinq candidats qui ne se sont pas trop écharpés, qui se sont écoutés, qui ne se sont pas trop caricaturés. Beaucoup de thèmes abordés, sans doute trop, mais qui ont permis de faire ressortir certaines convergences inattendues. On a ainsi réellement vu les rapprochements politiques aux deux bouts de l’échiquier. Finalement, les projets économiques de M. Mélenchon et de Mme Le Pen se rapprochent assez : retraite à 60 ans chez les deux candidats par exemple. Forte animosité à l’égard de l’Europe actuelle, rejet de la finance internationale et des grands groupes … Un rapprochement qui peut surprendre mais qui est réel. On a compris aussi que les solutions économiques évoquées ne sont pas si éloignées que cela entre M. Fillon et M. Macron. Au jeu des rapprochements et des différences, les clivages sont forts au niveau du traitement de l’immigration ou sur l’attitude à l’égard de l’Islam. Sur ces plans-là, Marine Le Pen et François Fillon pourraient s’entendre, alors que le trio Macron, Hamon et Mélenchon se veut plus ouvert, plus accueillant à l’égard des migrants « qui ne choisissent pas de quitter leur pays » dira Mélenchon dont le sens de la formule a souvent fait mouche. Si Emmanuel Macron a concentré plus d’attaques que d’autres, c’est qu’il est vu aujourd’hui comme le favori. Le benjamin a joué parfois les conciliateurs, trouvant des points communs avec les autres débatteurs. Son côté télé-évangéliste a parfois été taclé, c’est Marine Le Pen qui le lui dit : « Vous parlez depuis 7 minutes et je suis incapable de comprendre ce que vous avez dit ! ».

Les nouveautés ? L’aspiration à une 6ème République de Jean-Luc Mélenchon est sans doute le projet le plus fort, « Mais est-ce l’urgence » ? lui a rétorqué François Fillon. On a bien compris que c’était non pour l’ensemble des autres candidats. Le revenu universel de Benoît Hamon ? De moins en moins universel d’ailleurs, là encore, les doutes des autres candidats sont patents.

Alors, des gagnants ? Des perdants ? Difficile à dire. Les Français ont-ils rêvé devant toutes les promesses des candidats ? On peut en douter, car chacun sait que les dettes sont là et que ce n’est pas en travaillant moins et en distribuant l’argent que nous n’avons plus que l’on s’en sortira. Cette longue soirée a été digne, sans trop de caricatures, c’est un bon début !