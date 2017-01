Osons la confiance ! Assises Nationales des Chantiers-Éducation

Les 26 et 27 janvier se tiendra à Montmartre l’événement annuel des Assises Nationales des Chantiers-Éducation. Elles réuniront les Référentes et les Déléguées des plus de 630 « Chantiers », dont 17 à l’étranger, sur le thème « Osons la confiance ».

Cet évènement annuel est essentiel pour la vie des Chantiers-Éducation. En effet, la formation est une des clés des « Chantiers », de leur fonctionnement et de leur réussite. Cette rencontre a pour objectifs d’offrir un temps de ressourcement et de partage sur la mission spécifique de Référente et de Déléguée, de se former et de travailler sur les différents points importants des Chantiers-Éducation : la confidentialité, le thème d’année, la recherche documentaire.

Au cours de ces 2 jours, divers intervenants et ateliers se succèderont pour enrichir les réflexions, notamment :

le Père Cédric Burgun, prêtre de l’Emmanuel, curé de la paroisse Saint Nicolas des Champs (Paris)

Jean-Marie Andrès, président de la CNAFC

atelier « Confiance et Bien commun : retrouver les conditions d’une juste relation », animé par Talents et trajectoires

Paul de Guigné, Secrétaire général de la CNAFC et Président de la Fédération des AFC de Paris : « La Laïcité et les Chantiers-Éducation »

Côme de Castelbajac, président de l’AFC de Nantes : « Comment Communiquer ? Comment booster la visibilité de vos Chantiers-Éducation ? » Florence Peltier de l’association 2h pour : « Comment favoriser la confiance en soi chez son enfant »

A propos des Chantiers- Éducation

Aujourd’hui, 630 Chantiers-Éducation rassemblent plus de 5 000 familles, en France et à l’étranger. Créés au sein des Associations Familiales Catholiques, il y a 25 ans, les Chantiers-Éducation bénéficient du soutien de la CNAF, de nombreuses CAF, de conseils départementaux. Ils font l’objet d’une convention-cadre entre le ministère de l’Education nationale et la CNAFC. Ils offrent un lieu d’écoute, d’échange et de partage entre parents sur les questions d’éducation. Ouverts à tous, les Chantiers-Éducation sont là pour leur redonner confiance dans leur capacité à éduquer leurs enfants, à partir d’un partage d’expériences