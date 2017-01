On recrute traducteurs anglais/français

Depuis plusieurs années une petite équipe de traducteurs nous fournit bénévolement et talentueusement la traduction quasi quotidienne du blog The Catholic Thing. Nous ne les remercierons jamais assez de leur générosité et de leur engagement qui ont donné une tonalité très différente à notre site et amené à nous un public entièrement nouveau. Cela dit, la plupart de ces traducteurs nous remercient eux-mêmes !

Grâce à ce travail intellectuel, ils estiment avoir découvert un monde nouveau [attention, ces catholiques américains que nous traduisons représentent eux-mêmes, pas forcément ce que pensent les journalistes de France Catholique ni les traducteurs] et, pour quelques-uns, avoir entretenu ou amélioré leur américain, parfois grâce à un peu d’entraide. Alors, si vous êtes tentés par cette petite aventure, merci de vous signaler. Chaque jour une nouvelle chronique tombe et c’est toujours intéressant de la porter à la connaissance des lecteurs francophones même si on n’est pas toujours d’accord.

Sur Internet, une information sérieuse vaticaniste est fournie chaque jour par le site https://zenit.org/ où les compétences de traducteurs sont également réclamées, pour l’instant en 7 langues !!!

Et sinon, pour ceux qui cherchent des revues catholiques papier en anglais pour améliorer leur anglais et leur connaissance du catholicisme anglophone, on nous conseille aussi :

http://www.magnificat.com/

http://www.hprweb.com/

http://www.ncregister.com/

http://www.catholicherald.co.uk/