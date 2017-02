On affiche mal dans Rome contre le Pape François

Des affiches hostiles au Pape François ont été placardées dans les rues de Rome. Sous une photo rébarbative le représentant avec une mine désapprobatrice, on peut lire quelques lignes en dialecte romain, reprenant les griefs d’une fraction conservatrice de l’Eglise : « Tu as placé sous tutelle des congrégations, évincé des prêtres, décapité l’Ordre de Malte et les Franciscains de l’Immaculée, ignoré des cardinaux… Mais où est ta miséricorde ? »

D’après le Saint-Siège, le Pape a réagi « avec sérénité et distance » à ces mises en cause publiques. L’Année de la Miséricorde décidée par lui est terminée… Serait-ce cette fois-ci l’hiver des jérémiades ?