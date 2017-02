L’Association Notre-Dame du Moulin a été créée le 2 Mai 2015 par la Fraternité Creusoise du Saint-Esprit.

Cette association a pour but l’acquisition et l’animation d’un centre d’accueil aux dimensions spirituelles, sociales et culturelles, selon la doctrine sociale de l’Église Catholique.

Son siège social et son lieu de fonctionnement sont donc situés à Notre-Dame du Moulin, au Moutier d’Ahun, en Creuse. Un site magnifique d’ores et déjà disponibles pour vos séjours en famille ou en groupe, vos séminaires, recollections, assemblées générales !

https://www.notredamedumoulin.com/

Notre-Dame du Moulin from Ben Briggs on Vimeo.

