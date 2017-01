Monde : 28 opérateurs pastoraux catholiques tués en 2016

2016 a été une nouvelle année tragique pour les “opérateurs pastoraux catholiques”, c’est-à-dire les prêtres, diacres, religieux et religieuses et laïcs en mission ecclésiale, notamment les catéchistes. Les informations récoltées par l’agence Fides, font état de 28 personnes tuées : 14 prêtres, neuf religieuses, un séminariste et quatre laïcs.

https://www.aed-france.org/monde-28...

L’AED rend hommage tous les ans aux prêtres, religieux et religieuses tués au cours de l’année à cause de leur foi, lors de veillés appelées « Nuit des Témoins ». RDV les 23, 24, 25, 26 et 27 mars 2017 à Reims, Paris, Ste Anne d’Auray, Monaco et Perpignan.