Message de Georgina Dufoix à propos des présidentielles

Chers amis

Nous sommes aujourd’hui le 7 mars 2017. Chaque jour apporte son lot d’évènements inattendus et parfois très violents. Ce que nous vivrons dans un mois est difficile à prévoir, tenons-nous donc à la situation d’aujourd’hui.

Les candidats à l’élection présidentielle sont probablement tous connus et nous continuons à prier pour chacun d’entre eux mais l’ultramédiatisation de François Fillon me parait devoir être regardée d’une façon différente.

Il ne s’agit pas de dire : nous prions pour son succès aux Présidentielles mais il s’agit d’ouvrir les yeux sur le combat qui se déroule sous nos yeux. Je vois cela comme un combat spirituel bien plus que comme un combat politique.

Voilà une personne : François Fillon, qui a eu la force et le courage de se situer face à ce que nous appelons l’« esprit du monde » l’a-t-il fait consciemment ? Je n’en sais rien car je ne le connais pas personnellement, mais le fait EST. Il a osé dire qu’il était catholique, il a osé dire qu’il était personnellement contre l’avortement mais qu’il n’abrogerait pas la loi, il a osé exprimer son désaccord avec le mariage homo. Ces trois positions sont largement suffisantes pour faire lever une énorme colère dans l’esprit de ceux qui vivent sous l’ « esprit du monde ». Colère nourrie par la mise à la lumière du fait que, sur sa réserve parlementaire, il a rémunéré son épouse et deux de ses enfants. Ceci était dans le cadre de la loi, c’est légal mais difficile à accepter pour ceux qui le croyaient très désintéressé et qui se réjouissaient du fait qu’il n’ait trempé dans aucune affaire du temps où il était au pouvoir. François Fillon s’en est excusé et de toute façon, pas plus que vous ou moi, cet homme n’est parfait (nul ne sera trouvé juste devant Dieu !)

Par contre, il a tenu bon face au déferlement des critiques et des abandons. Devant les succès de ses meetings il n’a pas joué le triomphalisme arrogant. Il a parlé de ceux qui le laissaient tomber sans amertume apparente.

Les élections présidentielles donnent un hautparleur extraordinaire à quelques personnes. Sans prendre parti politiquement pour tel ou tel, je pense important de nous rendre compte que nous avons aujourd’hui une belle occasion de nous situer intérieurement contre l’ « esprit du monde », de nous positionner dans la prière non pas pour le résultat d’une élection mais contre Celui qui nous fait la guerre depuis si longtemps et que les positions prises par FF font violemment réagir.

Notre positionnement, en priant pour François Fillon, est un positionnement contre l’ « esprit du monde » qu’il a défié, votre vote futur n’est pas engagé par ce combat.

Ne lâchons pas quelles que soient les attaques, les mensonges ou les divisions que ne manquera pas de susciter celui que nous appelons parfois le « Prince de ce monde » et gardons l’espérance qui est la nôtre fondée sur la bonne nouvelle de la victoire de Jésus à la Croix.

Avec vous dans la prière et l’intercession,

G. D.

