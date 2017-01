Marche pour la vie le 22 janvier : redire que l’IVG est une impasse !

Le Gouvernement déploie progressivement depuis 2014 une politique du « tout avortement » :

Suppression de la condition de détresse : août 2014,

L’IVG devient un droit fondamental : novembre 2014,

Suppression du délai de réflexion : avril 2015,

Parcours IVG remboursé à 100 % : avril 2016,

Projet de loi instituant le délit d’entrave numérique à l’IVG : novembre 2016.

L’objectif du Gouvernement serait-il donc de faire de l’avortement une issue normale d’une grossesse ?

Les Associations Familiales Catholiques (AFC) s’insurgent contre ces mesures idéologiques qui bâillonent la liberté d’expression et portent gravement atteinte à la liberté de conscience des femmes, et ce alors que 72% des Français pensent que la société devrait faire plus pour éviter aux femmes l’IVG et 89% pensent que l’avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre (Sondage IFOP « Les Français et l’IVG », septembre 2016).

Est-ce en libéralisant et en poussant les femmes à avorter qu’on va résoudre ces inquiétudes et ces attentes si largement partagées ? « La meilleure IVG est celle que l’on n’a pas eu besoin de faire » (Pr Israël Nisand, Le Figaro, 30.11.2016).

Les AFC s’inquiètent de la banalisation de l’IVG tout autant que du fait qu’il n’est jamais question des alternatives à l’IVG, qui conditionnent pourtant l’existence même d’un choix.

Par ailleurs, les AFC rappellent que le recours à l’avortement prend naissance en particulier dans des conceptions erronées de la sexualité : seule une véritable éducation affective, relationnelle et sexuelle est susceptible de faire régresser l’avortement. Les AFC poursuivent leurs actions de terrain, notamment dans le domaine de l’éducation affective et sexuelle.

Dans ce contexte, les AFC voient des raisons supplémentaires cette année encore de participer à la prochaine Marche pour la Vie qui aura lieu à Paris le 22 janvier prochain.

Nous avons le devoir d’être des centaines de milliers ce Dimanche pour manifester radicalement notre opposition déterminée, coûte que coûte, à toutes ces lois qui portent monstrueusement atteinte à notre civilisation, à notre humanité. Notre révolte à toutes ces lois scélérates qui détruisent avec acharnement la famille jusqu’à ne chercher aucune autre alternative que la MORT du plus petit,du plus fragile d’entre nous dans le ventre de sa mère doit être totale. Ce gouvernement de fanatiques doit cesser de DETRUIRE, de tuer l’innocent ;c’est un massacre programmé délibérément puisque cette loi instituant le délit d’entrave à l’avortement n’a pour seul but que d’assassiner le plus fragile des innocents : comment dans ces conditions croire encore que cette république est digne et respectueuse des prétendus droits de l’homme. Nos silences ,nos abstentions,nos lâchetés seraient coupables de complicité.

Ces lois n’ont d’égal que celles des dictatures nazis et bolchéviques ;nous devrons sans tarder les abroger car elles sont intolérables au sein de notre humanité.l’homme qui tue l’innocent se condamne lui-même dans l’essence même de son humanité .

Alors même que notre démographie ne cesse de baisser,celle des musulmans ne diminue pas, parce que chez eux l’avortement est quasiment prohibé.Donc si nous voulons une majorité musulmane en France continuons ainsi. Et nous serons tous coupables par nos laxismes et nos incapacités à accueillir la vie.

Malheur à nous si nous ne rappelions pas le commandement de Dieu :"TU NE TUERAS PAS "car la vie ne nous appartient pas :nous la recevons dès la conception et nous n’avons pas à en disposer:ni de la nôtre,ni de celle d’autrui et à aucun moment de l’existence.

Notre devoir est de le proclamer,de l’écrire incessament jusqu’à l’abrogation TOTALE de toutes ces lois iniques .Un pays qui tue ses innocents dont on n’entend même pas le cri, creuse sa tombe inéluctablement .

Et n’oublions pas que seul l’Amour donne et accueille la vie pour l’éternité.

A VOS ÂMES CITOYENS !