Macron vrai vainqueur de la Primaire du PS naufragé

Avec la courte victoire interne de Benoît Hamon sur Manuel Valls au premier tour de la Primaire du Parti socialiste, on peut d’ores-et-déjà établir constats et pronostics sur le sort fatal de la Gauche hollandiste. L’appareil du PS est définitivement cassé en deux : parmi ses derniers matelots, les uns sont naufragés sur les côtes bretonnes par les feux-follets de l’utopie du côté onirique de Hamon ; les autres sont égarés sur les rives catalanes de l’ambition personnelle du côté de l’infortuné Monsieur Valls. L’électorat socialiste fuit le navire éventré, comme le montrent les chiffres de la participation à cette « primaire », flous et flottants mais en forte diminution, avec nettement moins de deux millions de participants. A cette espèce d’école primaire de la démocratie des clubs fermés, de plus en plus de militants ont désormais préféré l’école buissonnière…

Cependant, avec la défaite de Manuel Valls, le grand vainqueur de cette primaire tronquée s’appelle probablement Emmanuel Macron : ce jeune homme pressé s’était bien gardé de rester à bord du bateau en l’an de disgrâce 2016, à l’approche des récifs du Finistère du quinquennat Hollande… Désormais, capitaliste moderne de la politique, « En Marche », Emmanuel Macron s’apprête à recueillir les voix des amis de Valls, son ancien rival social-démocrate, tout en captant les suffrages de nombreux partisans d’Alain Juppé. Cette addition, quel plaisir ce serait d’effectuer une telle opération électorale !