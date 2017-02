Macron se tait mais les faits parlent désormais

S’est accumulé sur mon bureau un fort ensemble d’informations dont il n’est pas question ici de révéler les sources. Les dénonciateurs anti-Fillon se sont bien gardé de donner « qui et qui » les avaient tuyautés… je copie leur prudence.

D’abord quelques remarques, que j’accompagnerai de quelques échos entre guillemets : la première donc permet de s’étonner de la rapidité qu’ont eu les médias et réseaux sociaux à « s’emballer » à propos d’une affaire « qui, pour le moment, n’en est pas une ». (C’est en effet que l’affaire en question n’est qu’une création artificielle qui demande du temps, des allées et venues entre les comparses dont le but est d’assassiner une personne qu’ils ont beson d’éjecter …) ; une seconde souligne combien « (notre) société (est) fragilisée, en perte totale de repères et de confiance ».

Un des auteurs du dossier s’étonne, quoiqu’ayant une grande habitude de l’Internet, qu’il suffise de lancer sur les ondes quelques « insinuations » non prouvées pour qu’elles « deviennent des faits » : les « réseaux sociaux » sont à cet égard redoutables et dangereux, quoiqu’ils aient leur utilité....

Le messager, qui ne sera pas trahi, avoue ne pas savoir « si François Fillon est coupable de quoi que ce soit » : il faut tout de même revenir à la loi sur la présomption d’innocence que les anonymes justiciers se sont empressés de mettre à la poubelle.

Mais en vérité ce qui est visé par le message se situe à « un tout autre niveau » : mon lecteur s’en rendra compte peu à peu... Déjà, l’un de mes informateurs ne peut qu’avouer combien il est troublé qu’en cette affaire « rien n’est avéré » alors que la presque quasi totalité des médias n’hésitent pas à « considérer » qu’évidemment « ça l’est » avéré ! Hélas, nombre de personnalités politiques adoptent la même prudente certitude… Il est probable qu’ils ont peur, d’une peur à vrai dire assez logique.

Il est souvent nécessaire de se tourner vers le passé et de s’interroger sur, par exemple ce que conseille un de mes auteurs, qui « rappelle, entre autres et pour ceux qui l’auraient oublié, la prétendue ‘’affaire Éric Woerth’’ » : « l’accusé » dut attendre plusieurs années avant de sortir de la « quarantaine » en laquelle la société l’avait contraint, avant en somme d’être « entièrement blanchi ». Mais non remboursé…

Revenons à François Fillon : d’abord est constateté que rien n’est illégal en son dossier. Pour ce qui touche à l’argent, « quelles que soient les sommes en jeu », on ne peut que reconnaître que certains de nos footballeurs gagnent en un mois bien plus que notre ancien ministre.

Mais il convient d’en venir au pire : « Une attaque virulente qui, faute de pouvoir s’en prendre directement à un homme, vise sa femme au prétexte d’un emploi fictif, ce qui, je le répète, est peut-être vrai, peut-être faux, en tout cas difficile à prouver dans un sens ou dans un autre. Et pour le moment appuyée sur quelques modestes témoignages douteux. »

Son analyse est prudente, juste en même temps qu’exacte : les agitateurs qui s’acharnent sur Fillon, en fait leur proie, devraient méditer sur l’inconcevable mauvaiseté de leur attitude. Vivement que le peuple de France se rende compte qu’il est manipulé par des infâmes : ce qui est invraisemblable en effet c’est que depuis ce « point de départ » rien de plus n’est arrivé, comme si ce point-là était également un « point d’arrivée »… le but étant apparemment atteint, la chute de ce candidat pour en favoriser un autre. Patience, ce point va être rapidement atteint.

Si la polémique ne s’appuie que « sur des fondements aussi ténus », c’est que qu’existe un orchestre et que donc dans l’ombre s’opère une manipulation dont les responsables refusent de s’afficher au grand jour, sans d’ailleurs pour l’instant avouer leur but. Et s’il en est ainsi il faut penser que l’on cache, plus ou moins bien, de « grands intérêts » jusqu’ici dissimulés…

La réflexion s’appuie sur ce qui a été dit sur une page de Facebook : l’auteur n’a pu être retrouvé, les éléments avancés n’ont pu être vérifié, qu’importe, l’essentiel a été préservé : « On peut se poser certaines questions fort bien ‘’occultées’’ et qu’il faut être prudent et patient dans les appréciations portées. Dans quelque sens que ce soit... »

Voici maintenant le plus important : il concerne le monde des journalistes. Question ici capitale : ces journalistes n’existent-ils que pour nous informer ? Non ! Ils ne sont avant tout que les serviteurs de groupes financiers. Or ceux-ci ne cessent jamais de manipuler les opinions publiques dans le seul but de pouvoir mettre en œuvre leur stratégie de développement !

Il convient donc de se poser les vraies et décisives questions :

1/ À qui appartient BFM/TV ? Cette chaîne passe son temps à « casser du Fillon » : pourquoi ?

Parce que Patrick Drahi, homme d’affaires surpuissant, citoyen ( ?) franco-maroco-israélien, est le propriétaire du groupe SFR mais surtout d’Altice médias, en laquelle se cachent la bagatelle d’une dizaine de chaines d’info, de 20 magazines, de 7 sites Internet, de 7 Applis Mobile, de 11 Applis Tablette…)… Les plus connus sont BFM/TV, RMC, L’Express, Libération, Côté Maison, L’Expansion, Mieux Vivre, Votre Argent, Studio Ciné, Libération, i24 News…

2/ Que peut-on conclure à propos d’une telle puissance ?

Elle permet à cet ensemble de disposer d’une audience médiatique absolument considérable : considère, lecteur, qu !’elle est en mesure de faire passer ses messages en permanence à… 50% de la population Française (chiffres ACPM).

3/ Posons-nous une nouvelle et intelligente question : pourquoi ces médias « cassent-ils François Fillon pour faire monter Emmanuel Macron ? »

Oui, le but réel, pour l’instant, est de remplacer manu militari Fillon par le faux jeune millionnaire Macron (en un an il a « gagné » (sans de grands efforts) la bagatelle de deux millions d’euros). Il suffit d’aller visiter google et de frapper le clavier sur « Drahi Macron » : afin de lire des centaines de commentaires comme : « Bernard Mourad, ancien Banquier et patron d’Altice Media Group (groupe de Drahi) a abandonné ses fonctions pour rejoindre l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron comme conseiller spécial et pour structurer le mouvement « en marche ».

Quelques précisions sont ici nécessaires. En 2014, Montebourg, apprenant le rachat de SFR par Drahi en concurrence avec Bouygues, s’y oppose proclamant haut et fort : « Numericable a une holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse d’Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey dans un paradis fiscal de Sa Majesté la reine d’Angleterre, et lui-même est résident suisse ! Nous avons des questions fiscales à lui poser ! » L‘extraordinaire survient peu après : un feu vert discret a été accordé ! Pour combien ? On ne sait pas.

Mais voici soudain qu’apparaît Macron : il arrive, lui, pour soutenir le rachat de SFR par Numéricable, propriété de Drahi. Mais qui est alors Emmanuel Macron ? Un énarque ex banquier de la Banque Rothschild et à ce moment-là ministre des finances de François Hollande… Il a le superbe culot de se présenter comme un « candidat hors du Système ». Il est vrai qu’en réalité il a déjà « son système »…

La machine à déboussoler les petits crânes des Français tourne toujours à plein régime. Mais les éléments s’amoncellent qui révèlent un quelque chose d’inouî : « Macron se révèle être le candidat de l’oligarchie capitaliste ». En somme l’Argent des milliardaires vient à point nommé au secours de sa candidature.

Chers lecteurs, voilà quelques éléments pour mieux apprécier ce qui arrive au petit Fillon avec son petit million. Contre lui se sont levés des financiers de grande envergure avec leurs milliards en Suisse, aux Bahamas comme en tous les lieux où cacher leur gros sous : mais Macron apprendra bien un jour et à ses dépends que ses messieurs d’or cousus finissent toujours par réclamer des dividendes à ceux qu’ils ont protégés. La Finance alors se révèle une idole sans miséricorde.

N’aidez donc pas cet élégant empocheur à tuer Fillon.