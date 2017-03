Macron le sauveur désigné par le baiser de Valls recyclé

L’appel de Manuel Valls, l’ancien Premier ministre PS de François Hollande, à voter Macron risque fort de faire plus de mal que de bien à l’intéressé… Même si cet appel devait le désigner comme sauveur à un pays en proie au doute… Campé dans son image préfabriquée de défenseur candide de la paix civile et de rédempteur quasi-christique de la République, Emmanuel Macron a dû écoper pour le coup d’un sévère procès-verbal du général de gendarmerie Bertrand Soubelet : celui-ci, macronien de la première heure ou presque, lui a retiré son soutien et déclare publiquement que le mouvement « En Marche » est « devenu une recyclerie (sic) où tous ceux qui nous gouvernent depuis toujours tentent de sauver leur place »…

A la suite du ralliement du ministre actuel de la Défense, le Breton Le Drian, l’accolade fraternelle du Catalan Valls, traité de Judas comme transfuge parjure du Parti socialiste en plein naufrage et en totale zizanie, apporte dorénavant une charge bien lourde au jeune Macron… Celui-ci risque d’être victime de son succès provisoire et virtuel, tant la diversité de ses disciples et de ses relais brouille leur photo de groupe par saccades… Au point d’assimiler de plus en plus sa bande de « fans » à un inventaire de Jacques Prévert absorbé dans un kaléidoscope à un rythme vertigineux.

Cet embrouillamini surréaliste correspond sans doute assez bien au discours indéchiffrable de M. Macron, ce socialiste non-socialiste libéral-libertaire post-socialiste, hostile-favorable à un maintien-dépassement semi-abrogatif mais protecteur des 35 heures, expatriant – involontairement - les habitants de Villeurbanne dans la banlieue de Lille dans son livre-programme « Révolution », programmant une Europe supranationale renforcée où des élites hors-sol parleront entre elles un « franglais » courant, loin des manants de la France périphérique…

M. Macron diabolise globalement le passé colonial de la France laïque du XIXème siècle mais déclare « aimer » tous les Français d’où qu’ils viennent, tout en leur concoctant un bouillon « multiculturel » post-soixante-huitard… Ce méli-mélo tissé de contradictions doit satisfaire aussi aujourd’hui en coulisses à l’Elysée l’étrange président sortant, collectionneur hors pair d’échecs répétés mais grand expert en enfumage : François Hollande s’emploie avec maestria à entraver toute possibilité d’alternance démocratique réelle en favorisant la fausse alternance, toute en trompe-l’œil, d’Emmanuel Macron et de ses puissants soutiens financiers.

A la barre encore incertaine de son Arche de Noé bricolée pour les opportunistes de tous bords, avec une préférence idéologique mi-voulue, mi-subie pour les socialistes déçus du PS optant pour la transhumance, « En Marche » vers son groupe encore informel, Emmanuel Macron est devenu le grand recycleur de carrières politiques avortées ou compromises. En attendant d’être le premier président d’une République métamorphosée en oligarchie postdémocratique, vers un monde transhumanisé…, sans aucun doute le meilleur des mondes, auquel nul ne saurait raisonnablement s’opposer.