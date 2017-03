Macron connaît-il les limites du territoire français ?

D’après ses commentaires – rapides – sur les événements alarmants qui paralysent actuellement la Guyane, le jeune Emmanuel Macron, qui rêve de devenir le nouveau président de la République française, croit que ce territoire français d’Outre-Mer situé en Amérique du Sud, à la frontière du Brésil, est… « une île » ! A l’époque de Noël, le même Macron avait quelque peu stupéfié des interlocuteurs rencontrés dans un avion en déclarant qu’on « s’expatrie » quand on va en Guadeloupe… Ignore-t-il que cet archipel, d’Outre-Mer lui aussi, appartient lui aussi à la France ? Ou bien connait-il mal le sens précis du verbe s’expatrier ? Ou bien attache-t-il si peu d’importance à la notion de patrie et à l’appartenance nationale ? Il est vrai que dans son livre « Révolution », M. Macron situe la cité de Villeurbanne dans la banlieue de… Lille, au lieu de celle de Lyon…

Première question, d’ordre général : apprend-on si mal la géographie des territoires de la République quand on prépare le concours de l’ENA, cette prestigieuse « Ecole nationale d’administration » dont Emmanuel Macron est issu, de même que son parrain en politique François Hollande, comme plusieurs dirigeants de notre pays à la dérive ?

Deuxième question, plus précise : serait-il sage de confier la direction de l’Etat à ce personnage passablement « hors-sol » qui connait aussi mal les limites et le contenu du territoire français ? Ceci sans compter sa propension fâcheuse à communiquer avec ses « fans » autant, sinon plus, dans un sabir « franglais » - rappelant le « volapük des technocrates apatrides » autrefois stigmatisés par De Gaulle - que dans un français correct…