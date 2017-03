Lycées : pendant d’absurdes querelles, les affaires sérieuses continuent

Pendant que certains tribuns politico-médiatiques cherchent à entretenir la cacophonie pseudo-électorale autour du procès récurrent intenté à François Fillon, les affaires sérieuses continuent dans une France au tissu social en lambeaux : cette semaine, à la suite de plusieurs journées d’agitation violente çà et là, la police a été obligée d’arrêter et de placer en garde à vue 55 jeunes qui avaient saccagé un lycée de Saint-Denis… C’était dans cette banlieue devenue une des innombrables zones de non-droit de notre pays, après plusieurs décennies de démission collective. Ce n’est pas le seul problème laissé de côté par cette étrange campagne électorale où on se perd en querelles absurdes, en débats fantômes, et en rivalités personnelles, jusqu’au sein de la « Droite » rongée par un vertige suicidaire… Faut-il le rappeler, il y a le chômage, le terrorisme islamiste, les séquelles d’une immigration incontrôlée, la faillite presque totale d’un système éducatif à la dérive pour cause de démagogie et d’utopie, etc… Mais les princes qui gouvernent préfèrent qu’on regarde ailleurs, ou bien qu’on écoute des charlatans en marche pour des horizons d’un flou troublant…