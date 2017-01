Lettre ouverte à Jacques Julliard

M. Jacques Julliard

Bonjour, cher Monsieur,

Je lis habituellement avec beaucoup de profit vos éditoriaux dans Marianne et je vous en remercie.

Aujourd’hui cependant, je dois vous faire part de ma consternation concernant l’approbation par le journal, dont vous êtes une voix importante, de la loi dite de délit d’entrave numérique à l’avortement, votée par l’Assemblée le 1er décembre de l’année dernière.

Je savais que Marianne approuvait le contenu de la loi Veil ainsi que sa progressive transformation et libéralisation, faisant qu’elle est devenue au cours des années un droit inconditionnel de la femme, à partir du statut initial qu’avait cette loi : un statut d’exception au respect absolu qui est dû à la vie humaine naissante.

Mais, étant donné ses prises de position en faveur de la liberté, j’étais loin d’imaginer que votre journal, non content de cautionner sans frémir ce massacre des innocents à grande échelle - au lieu d’essayer de le contenir et de le restreindre - irait jusqu’à justifier, comme l’a fait un récent éditorial de Marianne, que la loi républicaine interdise aux associations pro-vie de dissuader les femmes en difficulté ou en détresse de recourir à cette pratique, tout en leur proposant une aide opportune.

Vous trouverez ci-dessous - je vous le livre tel quel, car je sais que vous êtes chrétien - un fragment du texte de la prière universelle qui fut proposé à ma paroisse le dimanche qui a suivi cette mesure.

Permettez-moi de vous rappeler que cet engagement en faveur de la vie naissante, n’est pas d’abord une affaire confessionnelle de croyant, mais une prise de position intrinsèquement naturelle et se fondant sur le respect des droits de l’homme - le premier des droits, le droit à la vie - à commencer par les plus démunis et les plus faibles.

On peut donc la partager et la faire valoir, de façon laïque et républicaine, à gauche comme à droite, sans être taxé de clérical, conservateur, fasciste, rétrograde, papiste et je ne sais quoi d’autre....

Je vous remercie de votre attention et vous salue cordialement, en espérant que ma lettre aura quelque effet salutaire.

Il s’est trouvé à l’Assemblée Nationale, jeudi 1er décembre, une large majorité de députés de gauche, du centre et de la mouvance écologique, pour voter la loi dite de délit d’entrave numérique à l’avortement. Il s’agit de punir de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende les ONG qui, sur internet, s’efforcent de dissuader les femmes d’avorter, tout en respectant leur liberté, et qui le font de manière amicale et fraternelle, mais en disant les choses clairement. Ces associations s’adressent aux femmes désemparées, confrontées à une grossesse indésirée et qui cherchent soutien et conseil :

• elles leur rappellent la valeur incomparable de la vie qu’elles portent en elles, une vie reconnue tout à fait humaine par la science d’aujourd’hui, dès le stade embryonnaire

• elles préviennent les intéressées des souffrances psychologiques et morales durables qu’elles vont très probablement endurer, au souvenir lancinant de leur enfant éliminé irrémédiablement

• elles affirment et proposent les aides psychologiques et matérielles prévues par nos services sociaux - ces aides déjà existantes, et que le gouvernement devrait mettre en avant, au lieu de favoriser sans états d’âme la mort de multitudes d’innocents...

• d’expérience, elles témoignent de l’espérance qui s’attache toujours à la naissance d’un enfant et accompagnent de leur mieux les personnes et les couples en difficulté.

Prions le Seigneur, supplions-le, pour qu’il éclaire nos concitoyens sur l’enjeu de ce débat toujours d’actualité (42 ans après le vote de la loi Veil) : le choix entre une culture de la vie et une culture de la mort. Sans même parler du choix entre la liberté d’expression et sa suppression de caractère totalitaire. Que le Seigneur nous remplisse tous de son amour, un amour en actes et en vérité, attentif au personnes particulièrement éprouvées comme aux plus petits de ses enfants. Et, à quelques semaines de Noël, souvenons-nous que Jésus est passé lui aussi par ce stade d’enfant à peine conçu dans le sein de Marie. Prions le Seigneur !