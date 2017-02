Lettre à un étudiant de l’IRCOM sur l’Évangile du jour

L’évangile de ce jour, c’est dans Marc (8, 27-33), cette algarade de Jésus s’adressant à Pierre : « Passe derrière moi Satan. ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ».

Quelles sont nos pensées en ce même jour où un communiqué de l’évêque d’Angers fait état d’accusations à l’encontre du fondateur de l’IRCOM ?

L’expérience de la vie incitant à la circonspection, je n’en dirai pas plus ici sur une affaire dont les tenants et les aboutissants m’échappent et, d’ailleurs ne me regardent pas, même s’il s’agit d’un auteur de notre maison d’édition. Ceci, tout de même : que de dithyrambes lors de sa mort, et, soudain, que de vertueuses distances !

Restons-en à l’Évangile. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Marc marque contre son camp ! Son camp, c’est celui de l’Église à peine naissante, tellement fragile… et voici qu’il livre au public, c’est-à-dire à nous tous, plus qu’un malentendu, un abîme entre Jésus et le premier Pape. Ce n’est pas le seul, il y en aura d’autres, gravissimes, telle cette histoire de triple trahison.

On imagine le désarroi, la tristesse, le scandale des premiers chrétiens en lisant cela. Déjà, que ce n’était pas évident de soutenir un candidat simple pêcheur (grand pécheur), alors qu’une primaire entre gens biens, pharisiens donateurs, scribes patentés, docteurs mandatés, aurait dégagé une personnalité incontestée… On regrette que Marc n’ait pas consulté un spécialiste en communication.

Et si, justement, c’était cette faille qui faisait que deux mille ans plus tard, nous tous qui ployons sous le fardeau, nous osons passer le parvis et nous agenouiller au dernier rang ! Et si c’était l’hypocrisie qui vidait les églises et l’humilité qui les remplissait ! Et si le Seigneur faisait à l’IRCOM le cadeau de l’épreuve ? Et si la déréliction était un signe que Lui-même intervient pour éviter de sombrer ?

Les dérives investissent massivement les mondes de la communication, de la politique et de l’action humanitaire. Raison de plus pour s’y risquer et c’est l’honneur de l’IRCOM, de son fondateur, de ses animateurs, de ses étudiants. C’est que la communication conduit tout droit à la manipulation, au déni de vérité, à l’étouffement des consciences. C’est que la politique, est la voie ouverte au pouvoir, aux prébendes, aux haines… Et l’action humanitaire, apparemment tellement incontestable ? Tout est dans cette proclamation tirée d’un edito d’un « responsable » d’ONG : « … Nous sommes irréprochables »… Il faut oser ! Inutile d’insister !

Le Seigneur sait cela, Il veille et débusque celui qui rode comme un lion rugissant autour des œuvres dans l’espoir que ses serviteurs y perdent leur âme. L’arme de Satan, c’est l’orgueil, et tant mieux pour lui si la réussite humaine y mène. L’arme du Seigneur, c’est l’humilité, et tant mieux si l’humiliation y conduit.

Péguy :

« Les armes de Satan c’est le filet tendu, C’est le propos douteux et le sous-entendu, Et toute controverse et tout malentendu » . « Les armes de Jésus, c’est Satan confondu, Tout fossé remparé, tout rempart défendu, Tout terrain regagné sur le terrain perdu ; . Et la dette remise et la dette rendue Par le frère à son frère et la brebis perdue Et toute âme assaillie et toute âme mordue »

Ainsi, passé la sidération, l’incompréhension, la révolte peut-être, c’est l’action de grâce. Nous nous pensions meilleurs, voire « irréprochables », et voici que Jésus, tellement calomnié, tellement humilié, nous appelle à Le suivre comme des serviteurs pas plus grands que leur Maitre. Nous ne sommes ni de Paul, ni d’Appolos, ni de l’abbé Houard, tous pêcheurs comme nous, mais du Seigneur Lui-même, le seul juste.

http://www.courrierdelouest.fr/actu...

http://www.la-croix.com/Religion/Fr...

http://www.riposte-catholique.fr/pe...

http://www.hitwest.com/news/l-abbe-...

http://france3-regions.francetvinfo...