Léontine est un visage de sainteté ordinaire qui gagne réellement à être connue. Elle incarne profondément l’amour de Dieu et l’esprit missionnaire sans bruit mais qui a converti de nombreux cœurs. Cette figure locale de Betton y est née en 1888 et y est décédée en 1974. Léontine a consacré sa vie à Dieu. Elle voulait entrer au Carmel mais y renonça pour prendre soin de ses parents malades. Son appel à se consacrer à Dieu ne la quitta pas pour autant. Elle prit le chemin d’un apostolat actif auprès des jeunes garçons de la commune qui n’avaient plus de catéchèse après la fermeture de l’école privée. « Je suis une chrétienne, je suis une apôtre », notait-elle en 1910 dans son journal intime. Avec le soutien du Curé, elle rassemble « ses garçons » pour le catéchisme quotidien dans la maison de ses parents, avant d’utiliser l’ancienne école achetée par son père en 1908. Elle a marqué plusieurs générations – dont certains sont vivants et en témoignent – par son engagement et ses méthodes innovantes.

Si elle n’a pu vivre une vie de Carmélite, elle s’est organisée une vie chrétienne en prononçant des vœux personnels de chasteté et de pauvreté et en s’appuyant sur une règle de vie qu’elle rédigea en 1913 avant de se consacrer au Sacré Cœur de Jésus quatre ans plus tard.

La messe, la prière et l’apostolat auprès des garçons de la commune organiseront sa vie.

Elle laisse derrière elle de nombreux carnets où figurent ses réflexions, son quotidien et sa vision de l’annonce de l’Évangile. Ils viennent illustrer, avec plusieurs témoignages, la sainteté dans la vie ordinaire et la joie profonde de la mission. Elle s’est laissée porter par le Seigneur comme en témoigne sa devise : « Comme le bon Dieu voudra ».

Une prière a été écrite permettant notamment de demander des grâces à Léontine Dolivet. Les personnes qui obtiennent des grâces par l’intercession de Léontine Dolivet sont invitées à écrire à Marie-Anne Boever, postulatrice de la cause : Postulation Cause de Léontine Dolivet, Archevêché de Rennes, 45 rue de Brest 35042 Rennes Cedex

Seigneur notre Dieu,nous te rendons grâce pour Léontine Dolivet.

Tu l’as attirée à toi dans la prière. Tu l’as nourrie de ta grâce par l’Eucharistie.Tu l’as conduite sur le chemin de l’humilité et de la charité. Tu l’as appelée à te consacrer sa vie.

Fortifiée par l’Esprit Saint, elle aima d’un grand amour les enfants, elle remplit fidèlement sa mission de catéchiste au sein de sa Paroisse en Bretagne.

Par son intercession,

révèle-nous la grandeur du Baptême qui nous consacre à toi,

donne-nous le même zèle à faire connaître Jésus, l’unique sauveur du monde,

accorde-nous la grâce que nous te demandons…

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.