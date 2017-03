Le terrorisme frappe mortellement à Londres

Au moins quatre morts et plusieurs blessés dont un lycéen français entre la vie et la mort, un attentat terroriste a très durement frappé la Grande-Bretagne en plein cœur de Londres : un véhicule tout-terrain a volontairement renversé plusieurs personnes, dont trois policiers, près du pont de Westminster, et un individu sorti de cette voiture a tué un autre policier à coups de couteau dans l’enceinte du Parlement britannique, avant d’être abattu. Theresa May, Premier ministre, a été évacuée sous haute protection. Pas plus qu’en France ni ailleurs en Europe l’heure n’est à baisser la garde devant ce fléau du terrorisme international, cette nouvelle forme de guerre.