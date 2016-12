Le temps de Saint Jacques (le film)

Notre cadeau de Noël

Le film complet en libre accès

avec l’hospitalité Saint-Jacques d’Estaing,

et Léonard et Elisabeth Tandeau de Marsac.

Le brouillard du passé se lève. On part marcheur et on arrive pèlerin.

Et si vous deveniez "hospitalier" ?

Le chemin de Compostelle traverse à nouveau le territoire de Paris-Saclay

Afin d’accueillir les marcheurs au long cours et les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui traversent le territoire de Paris-Saclay, l’EPA Paris-Saclay et l’association Compostelle 2000 (association d’Ile-de-France d’aide aux pèlerins du Chemin de Saint Jacques de Compostelle) ont défini un nouveau chemin, tenant compte des aménagements du plateau de Saclay.

La mise en valeur du Chemin par un balisage symbolique

Afin de valoriser et de préserver ce patrimoine culturel, l’EPA Paris-Saclay participe à la matérialisation de l’itinéraire par un balisage qui s’appuie sur le visuel emblématique de la coquille. Des panneaux directionnels ont été posés et la pose des clous ainsi que le banc du pèlerin seront intégrés au paysage urbain au cours du deuxième semestre 2017. De cette manière, cet itinéraire sera parfaitement identifié aux yeux des marcheurs et s’intègrera naturellement dans le parcours depuis Paris jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’itinéraire : la traversée de Paris et de l’Ile-de-France vers Tours

Depuis le Moyen Age, le chemin traversant Paris du nord au sud est fréquenté par les pèlerins venant du nord de la France, d’Angleterre, des Pays-Bas, d’Allemagne et de Belgique. Aujourd’hui, ceux qui traversent Paris-Saclay passent par Chartres, Tours, Poitiers, Bordeaux et parcourent l’Espagne. En 2015 ce sont près de 55.000 marcheurs qui ont été enregistrés à Saint-Jean-Pied-de-Port à destination de Compostelle. Parmi eux 10 000 Français viennent des différents chemins existants en France.

Le Conseil de l’Europe a attribué à l’itinéraire le label de Premier Grand Itinéraire Culturel Européen. 71 monuments qui le jalonnent, telle la tour St Jacques à Paris, ont été inscrits au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.