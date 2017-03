Alors que les élections présidentielles auront lieu dans moins de deux mois, la campagne électorale de la droite et du centre reste toujours aussi confuse et incertaine. Dans ce trouble persistant, la manifestation organisée dimanche dernier par les partisans de François Fillon aura eu, au moins, le mérite d’apporter un éclaircissement : si le candidat peut être changé, le programme qu’il porte, lui, ne le peut pas.

En effet, alors que la personnalité de François Fillon est indiscutablement écornée depuis la révélation de ce que la presse appelle improprement le Pénélopegate, son programme ne peut se voir reproché ni faute politique, ni faute pénale, ni faute morale. Approuvé par 66 % des électeurs de la droite et du centre, c’est ce programme de rupture et pas un autre qui doit être soumis au suffrage des Français.

Qui peut porter aujourd’hui ce programme ?

Ce peut-être, bien sûr, François Fillon lui-même, puisqu’il est l’auteur de ce programme, préparé par ses équipes de longue date et qui porte sa marque. Affaibli, le candidat n’est cependant ni isolé, ni disqualifié. Il n’est pas isolé parce que la manifestation du Trocadéro, qui a réuni plus de monde que prévu, a montré que le candidat disposait encore, en dépit de la défection de plusieurs cadres de la droite et du centre, d’un large soutien populaire dans son camp. Il n’est pas disqualifié car ce sont moins les faits qui lui sont reprochés que la façon dont il s’est défendu jusqu’ici qui posent problème (Pénélope Fillon aurait dû, par exemple, s’exprimer plus tôt), alors même que le candidat à beau jeu de dénoncer une campagne de presse déclenchée par des journalistes se cachant derrière le secret de leur source, moins mus par le souci de la vérité que par celui de nuire, et une justice à la célérité peu commune pour les justiciables ordinaires et qui, elle, semble totalement ignorer le secret de l’instruction. On peut aussi se demander si François Fillon aurait subi un tel assaut s’il n’avait été considéré comme un candidat catholique, ce que l’homme est certainement mais dont son programme libéral ne porte nulle trace, qu’il s’agisse de l’option préférentielle pour les pauvres ou du respect de la vie de la conception à la mort naturelle.

S’il ne peut finalement lui-même défendre son programme, qui pourrait valablement le remplacer ? Les hiérarques des Républicains, démunis devant l’absence de dispositif prévu dans le règlement des élections primaires, pensaient à celui arrivé en seconde position lors de ces élections, à savoir Alain Juppé. Or, celui-ci avait été sèchement battu, ce qui auraient déjà dû, en soi, le délégitimer, et on voit mal comment il aurait pu incarner un programme qu’il avait combattu. Finalement, Alain Juppé a jugé, pour d’autres raisons relevant de l’absence de retrait volontaire de François Fillon, que les conditions n’étaient pas réunies pour valider sa candidature.

Il en serait de même pour tous les autres candidats aux élections primaires qui portaient un autre programme ou de toute autre personnalité issue des équipes de ces candidats, notamment François Baroin qui soutenait Nicolas Sarkozy. Il en est tout autant de Valérie Pécresse et de Laurent Wauquiez qui, bien que compagnons de route de François Fillon lors de la douloureuse campagne pour l’élection à la présidence de l’UMP, lui avaient préféré Alain Juppé pour la première et Nicolas Sarkozy pour le second à l’occasion des élections primaires de la droite et du centre.

Dans ces conditions, ce sont dans les propres troupes de François Fillon, et encore celles de la première heure, qu’il faudrait trouver le candidat crédible. Alors, un plan R comme Retailleau ?

Bruno Retailleau est certainement, aujourd’hui, le plus proche soutien de François Fillon, au point qu’il considérerait assurément comme un crime de lèse majesté le fait de se substituer à son champion. Président de la Région des Pays de la Loire depuis les dernières élections régionales, il a acquis progressivement une autorité politique au sein des Républicains tout en conservant les valeurs et les principes acquis tout au long de son cheminement aux côtés de Philippe de Villiers notamment dans l’aventure du Puy du Fou.

Bien sûr, cela paraît aujourd’hui totalement improbable mais qui peut dire, dans cette folle campagne, que ce qui est impossible aujourd’hui le sera encore demain ?