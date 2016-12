Le père Romano Scalfi (1923-2016) est décédé le jour de Noël.

Prêtre catholique italien de rite oriental, il a consacré sa vie aux relations avec la Russie orthodoxe.

En 1957, il a fondé l’association "Russia cristiana" http://www.russiacristiana.org/ ayant pour objet de contribuer à la compréhension mutuelle entre catholiques et orthodoxes russes, de tisser des liens personnels entre les uns et les autres par-dessus les frontières, étatiques et mentales.

En 60 ans, avec une grande finesse spirituelle, combien a-t-il formé de catholiques italiens dans cette œuvre ?

A l’époque soviétique, "Russia cristiana" a apporté un soutien constant aux orthodoxes russes en butte aux persécutions.

Après la chute du Mur, "Russia cristiana" a poursuivi inlassablement son activité oecuménique, dans un contexte nouveau, caractérisé en Russie à la fois par l’avènement de la liberté religieuse et un certain repli identitaire. "Russia cristiana" poursuit dans cet esprit toute une série d’activités et, publie notamment, en italien, une excellente revue, désormais en ligne, offrant des articles de fond sur la Russie orthodoxe, sans équivalent dans aucun autre pays : http://www.lanuovaeuropa.org/

Je dois avouer que je suis un peu jaloux que nous n’ayons aujourd’hui rien de semblable en France, en tout cas depuis la disparition du père Bernard Dupire dont le club des "Deux Ours" procédait de la même inspiration.

C’est à Moscou, en 1979, que j’ai fait pour la première fois la connaissance de membres de "Russia cristiana". Et la même année, j’ai rencontré le père Romano pour la première fois, à Milan. Je garde de lui le souvenir d’un homme très bon, inspirant immédiatement la confiance. D’un homme qui agissait avec humilité en se laissant guider d’en-haut. C’est pourquoi je ne doute pas que, si ses filles et fils spirituels sont fidèles à cet esprit, "Russia cristiana" lui survivra.

J’adresse mes profondes condoléances à mes amis de "Russia cristiana". Je partage la tristesse de leur séparation terrestre d’avec leur père spirituel. Et comme tous nos amis communs en Russie et ailleurs, je m’associerai à eux ce 28 décembre lors des obsèques du père Romano à Seriate (près de Milan). Mais je suis sûr qu’en même temps, la figure lumineuse du père Romano les emplira de joie pascale et peut-être chanteront-ils comme en Russie : Khristos voskresse ! Christ est ressuscité !

Je poste ci-dessous l’article d’"Avvenire" annonçant le décès du père Romano et reproduisant une interview qu’il avait donné à ce journal il y a deux ans.

https://www.avvenire.it/chiesa/pagi...

— -

http://www.france-catholique.fr/S-a...