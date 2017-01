Le nouveau sens de l’histoire du N°1 chinois face à Trump

Nouvel invité au Forum international de Davos, ce rendez-vous mondial du village planétaire des capitalistes, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a lancé un avertissement à peine voilé à son vis-à-vis américain Donald Trump. Avec ces mots en faveur du libre échange : « Personne n’émergera en vainqueur d’une guerre commerciale ». Et le subtil secrétaire général du Parti communiste chinois a déclaré « toute tentative de stopper les échanges de capitaux, technologies et produits » entre pays « impossible et à rebours de l’histoire ». A bon entendeur salut !