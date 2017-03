Le moment l’exige, il est désormais temps d’agir pour ne pas subir.

Ce dimanche, place du Trocadéro à 15 heures, nous allons retrouver une France debout et insoumise.

Nous y retrouverons les partisans d’une France qui croient en la liberté !

Nous y retrouverons des Français déterminés, unis et confiants.

Nous y retrouverons les Français lucides et engagés face à la manipulation à l’œuvre.

Nous y retrouverons les Français libres de dénoncer le coup d’état qui se déploie, libres de refuser le piège tendu par l’agenda obsessionnel des juges.

Nous sommes des Français libres et nous croyons encore en la démocratie qui vient du peuple.

Nous sommes des citoyens libres de dénoncer et de vouloir mettre fin à la toute-puissance de cette caste médiaco-bobo, de ses marquis politiques associés pour mieux dynamiter, par la falsification, l’outrance et la mauvaise foi, celui qui prépare l’alternance par les urnes, et sonnerait ainsi la fin de leur prospérité.

Nous sommes des citoyens encore libres de dire que le Président Hollande, et ses acolytes Manuel Valls, Najat Vallaud Belkacem, Christine Taubira et Emmanuel Macron auront, par leurs lubies et leurs idéologies, profondément divisé et affaibli le pays pour accoucher d’une société de la défiance, désormais soumise aux tentations extrêmes.

Nous allons rassembler les français qui croient en la reconquête et au rebond, qui savent que la France est forte et généreuse lorsqu’elle est enracinée, attachée au bon sens et à la responsabilité.

Autour de François Fillon et de ses meilleurs et fidèles soutiens, nous voulons par ce rassemblement paisible et déterminé, exprimer de façon solennelle, notre ras le bol profond d’une société socialiste qui aura conduit le pays à l’abîme, lui cassant ses ressorts pour mieux l’anesthésier dans le cynisme, la dérision et le ressentiment.

Ce rassemblement sera celui du refus de la soumission, des petits arrangements et des compromissions.

Ce rassemblement sera celui de la réconciliation des élus de convictions avec des représentants de la société civile, désireux de s’engager dans l’espace public.

Ce rassemblement sera celui de la loyauté et de la confiance en notre capacité de déploiement et d’attraction, car nous sommes dépositaires de convictions enracinées que nos compatriotes attendent au plus profond de leur cœur,

Ce rassemblement sera celui de la liberté et de l’espérance, parce que nous aimons de tout notre cœur notre pays en souffrance et que nous savons qu’unis et rassemblés nous pouvons lui redonner la grandeur et le rayonnement qu’il mérite.

Nous serons très nombreux ce dimanche et je l’espère, vous y serez aussi.

Le moment historique l’exige.

Merci de prendre le temps de faire circuler à vos amis et contacts.