Le cardinal Miroslav Vlk, flambeau de la foi

L’AED est endeuillée par la disparition du cardinal Miroslav Vlk, décédé à l’âge de 84 ans le samedi 18 mars. Laveur de vitres sous le régime communiste, son témoignage a marqué de nombreux Tchèques.

« Le cardinal Vlk était un flambeau de la foi dans un pays éprouvé par le communisme. Le peuple tchèque, aujourd’hui encore, est celui qui affiche le plus faible attachement à la foi dans toute l’Europe », confie le père Martin Barta, assistant spirituel international l’AED. Selon lui, l’ancien archevêque de Prague, après son ordination sacerdotale, avait été obligé de travailler durant des années comme laveur de vitres à cause des mesures répressives anticléricales du gouvernement communiste et ne pouvait exercer que secrètement son ministère sacerdotal.

