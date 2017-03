Le Pape dénonce les licenciements « par manœuvre économique »

Le Pape François a déclaré avec vigueur que celui qui « ferme des entreprises » par « manœuvre économique » et prive ainsi des hommes de leur travail « commet un péché extrêmement grave ». S’exprimant lors de son audience hebdomadaire du mercredi, il a pris ainsi la défense de 260 employés licenciés du groupe de médias Sky Italia détenu par le groupe 21st Century Fox. Le Saint-Père a estimé que « les responsables des peuples et les dirigeants ont l’obligation de tout faire por que chaque homme, chaque femme puisse travailler et garder ainsi le front haut et regarder les autres en face avec dignité ».