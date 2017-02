Le Pape dénonce les « doubles vies » de la tartufferie sociale Pape François a dénoncé cette semaine les « doubles vies » dont « le scandale est de dire une chose et d’en faire une autre ». S’exprimant lors de sa messe hebdomadaire à la Maison Sainte-Marthe, il a défini ainsi cette « double vie », sorte de tartufferie sociale consistant en ceci : « Moi je suis très catholique, moi je vais toujours à la messe, j’appartiens à cette association et à une autre, mais ma vie n’est pas chrétienne, je ne paie pas mes employés de façon juste, j’abuse des gens, je suis sale dans les affaires, je fais du recyclage d’argent sale… ».

Le Saint-Père a constaté que « de nombreux catholique sont comme ça, et ils scandalisent ». Il a cité l’exemple d’une entreprise importante au bord de la faillite, dont les salaires n’étaient plus versés, mais dont le dirigeant catholique passait des vacances sur une plage au Moyen-Orient. Et il a mis en garde contre la tentation consistant à espérer se suffire à soi-même, quitte à se donner bonne conscience en faisant des offrandes avec de l’argent douteux… Insistant sur le caractère destructeur du scandale, il a appelé les croyants à la conversion immédiate.