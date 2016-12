Le Pape dénonce des mauvaises volontés au sein de la Curie

Le Pape François a utilisé une nouvelle fois la cérémonie des vœux de fin d’année à ses collaborateurs pour leur lancer un rappel à l’ordre. Au lendemain de son 80ème anniversaire, alors qu’il fait à nouveau çà et là l’objet de critiques récurrentes sur ses orientations pastorales, le Saint-Père a dénoncé des « résistances malveillantes » et « cachées » au sein de la Curie romaine. Une administration qu’il cherche à réformer, en créant un comité de neuf cardinaux venant l’épauler de l’étranger deux fois par trimestre, une structure de contrôle de la gestion du Vatican, un organisme de communication, et deux grands nouveaux organismes chargés l’un des laïcs et l’autre des questions sociales.

Le Pape François veut réduire la Secrétairerie d’Etat à être une structure de coordination de la Curie. Il souhaite que les évêques du monde entier communiquent désormais directement avec le Pape, suivant un circuit beaucoup plus direct de l’information et du pouvoir. Quant aux résistances qui se manifestent là-contre, il les attribue à des « cœurs appauvris et empierrés », enferrés dans un grand immobilisme, et à des « mentalités déformées », cachées sous « les apparences du formalisme » mais très mal inspirées.