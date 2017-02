Le Macron, une unité de démesure

Jusqu’à date récente, on connaissait le micron, une unité de mesure de grande précision pour les calculs scientifiques sérieux. Désormais, en France, certains utilisent un Macron, comme étalon ou instrument d’évaluation pour tenter de se faire une idée de l’avenir politique aléatoire. Ce Macron, Emmanuel Macron pour l’état-civil, bénéficie même d’un de ces effets de mode dont, volontiers frivole depuis le temps de la Guerre des Gaules selon Jules César, notre vieux pays est coutumier…

Le Macron est souvent invoqué comme un oracle, surtout chez les « bourgeois bohêmes » passablement snobs et chez les étudiants encore peu habitués à la vie professionnelle : parce qu’il est jeune, on voit en lui un gage de renouveau de la vie politique. Parce qu’il a un visage généralement souriant, un gage vite accordé de bienveillance philanthropique. Et parce qu’il a des dents d’une taille non négligeable et un regard acéré, un gage de dynamisme, celui des « jeunes loups » soucieux avant tout de leur avenir…

Manque de chance, faute de précision dans son programme, dans l’analyse et dans les pronostics, nimbé dans un flou artistique resté très vaporeux, le Macron n’est tout au plus qu’une unité de démesure. La France peut-elle se payer le luxe de l’usage d’un tel instrument ? On peut en douter…