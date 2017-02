Je ne parierais pas sur le niveau actuel des connaissances de chacun, mais à peu près toutes les personnes lettrées dignes de ce nom auraient naguère reconnu ces mots que Shakespeare prête à Portia dans Le marchand de Venise :

La clémence ne se commande pas.

Elle tombe du ciel comme une pluie douce sur le lieu qu’elle domine ; double bienfaisance, elle fait du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit.

[Traduction de François-Victor Hugo – 4ème des cinq enfants de Victor Hugo : le mot anglais « mercy » pour « miséricorde » y est traduit par son synonyme « clémence », ce qui donne au terme un autre éclairage, NdT]

J’ai même entendu le cardinal Marx, le président de la conférence épiscopale allemande, citer – en anglais – ces mots de Shakespeare au Synode sur la Famille de 2015.

La question de la vraie nature de la miséricorde – ce qu’est et ce que produit la véritable miséricorde – a malheureusement fait surgir au cours de cette Année de Jubilé d’importants différends et même suscité acrimonie et médisances. Nos oreilles en ont été assez rebattues, ça suffit pour le moment. Un bon moyen de rééquilibrer le débat serait d’attacher notre réflexion à cette douce et clémente nature de la miséricorde.

À Rome j’avais fait la promesse, il y a quelques semaines de cela, d’écrire mes conclusions sur le Jubilé, mais j’en ai été empêché par de trop nombreux voyages à effectuer et fuseaux horaires à parcourir. Peut-être est-ce une bonne chose... Avec la distance on peut mieux discerner ce que le Jubilé de la Miséricorde a apporté de positif, tant à l’Église qu’au monde.

À commencer par le rappel à beaucoup sur tous les continents qu’une chose telle que la miséricorde existe bel et bien. Qu’autrement dit, tout ce qui nous entoure ne ressort pas nécessairement du calcul mathématique, de la rentabilité économique, d’une comptabilité stricte ou encore même de la justice pure.

Et Portia de poursuivre sur la Miséricorde :

Elle est la puissance des puissances. Elle sied aux monarques sur leur trône, mieux que leur couronne. Leur sceptre représente la force du pouvoir temporel, il est l’attribut d’épouvante et de majesté, dont émanent le respect et la terreur des rois. Mais la clémence est au-dessus de l’autorité du sceptre. Elle trône dans le cœur des rois, elle est l’attribut de Dieu même ; et le pouvoir terrestre qui ressemble le plus à Dieu est celui qui tempère la justice par la clémence.

[Traduction : Ibid.]

« Tempère » et non remplace. Une des choses les plus difficiles dans l’exercice de la miséricorde est de savoir exactement à quel moment ce dont quelqu’un a besoin – besoin qu’il nous arrive à tous d’éprouver – est précisément la générosité gratuite, le pardon d’essence divine débouchant sur une justice plus grande que la justice elle-même.

Par ailleurs être miséricordieux est délicat, dans la mesure où cela ne relève pas de l’indulgence sentimentale. La miséricorde est parfois aussi sévérité, comme l’a raconté Sheldon Vanauken à propos de la mort prématurée de son épouse dans A Severe Mercy, ses fameux mémoires (même s’ils sont aujourd’hui presque tombés dans l’oubli). Qui ne garde pas le souvenir ému du parent, ami, professeur, mentor, entraîneur, pasteur ou confesseur qui a su à l’occasion nous secouer comme il le fallait, quand il le fallait ?

Saint Thomas d’Aquin parle de la Miséricorde en la plaçant dans le contexte de la Charité, vertu qu’il considère comme la plus grande d’entre toutes : « Voilà pourquoi, chez l’homme, qui a Dieu au-dessus de lui, la charité qui l’unit à Dieu vaut mieux que la miséricorde, qui lui fait secourir le prochain. Mais parmi les vertus relatives au prochain, la miséricorde est la plus excellente, comme son acte est aussi le meilleur ; car celui qui supplée au défaut d’un autre est, sous ce rapport, supérieur et meilleur. » (ST IIa-IIae, 30)

Cette manière classique de distinguer les vertus mérite l’attention et l’étude. Mais si on s’arrête là – le Pape nous a avertis tout au long du Jubilé – on a raté notre but. Relisez cette remarque incisive au début de L’imitation de Jésus-Christ : « Certes les discours sublimes ne font pas l’homme juste et saint, mais une vie pure rend cher à Dieu. J’aime mieux sentir la componction que d’en savoir la définition. »

C’est en cela, j’en suis persuadé, que le Pape François a livré ce qui restera le plus durablement du Jubilé de la Miséricorde.

Mon épouse m’a convaincu que ce que nous avions de plus précieux dans nos sociétés développées est le temps dont nous disposons. Que par-delà la réponse aux besoins matériels – désormais largement couverts par les États-Providence contemporains – il existe une forme de miséricorde plus grande encore, qui consiste à consacrer du temps, un temps personnel et présentiel avec ceux qui sont seuls, malades, difficiles à supporter, en prison ou à la marge.

Je dois l’avouer : voilà ce qui a bousculé ma conscience au cours de l’année écoulée. Je m’efforce de soutenir financièrement diverses bonnes œuvres. Mais François l’a très justement souligné : il ne suffit pas de signer un chèque. Dans mon type de travail, on passe le plus clair du temps à brasser des idées et à essayer de distinguer dans le monde ce qui doit être encouragé de ce qui au contraire ne doit pas l’être. Louant les œuvres de Mère Teresa et prenant le contre-pied de ses détracteurs, on n’agit pourtant rarement comme elle a agi.

Vers la fin du Jubilé, 6 000 sans-abri ont été invités à passer les portes saintes, ce qui en fut une des manifestations les plus marquantes. Certains, irrités par d’autres initiatives du Pape, y voient de la démagogie. Dieu seul juge.

Cela a quand même dû être impressionnant pour les sans-abri de vivre cette expérience de miséricorde. J’aurais aimé y être ! Seul un Chesterton pourrait faire justice à cette démarche.

La perte de domicile a des causes complexes – la pauvreté étant l’une d’entre elles et non la plus fréquente – et vient le plus souvent d’un contexte de drogue, d’alcoolisme et de multiples désordres aux niveaux mental et affectif... Mais nous ne sommes guère en la matière que des sociologues amateurs et si nous considérons tout cela, c’est de loin. Les divers organismes confessionnels d’aide aux sans-abri, eux, se collettent avec le problème, et au quotidien. En fait, ce sont sans doute eux qui ont dû contacter ces 6 000 sans-abri par ailleurs injoignables par une annonce dans le journal ou par un mailing.

Pendant le Jubilé et à travers tout son pontificat, le Pape François nous a de nombreuses fois montré l’exemple en allant concrètement à la rencontre des autres et en agissant personnellement pour eux, que cela procède d’institutions ecclésiales bien établies ou d’une démarche individuelle.

Si comme moi, vous avez déploré que selon beaucoup, et même beaucoup de catholiques, on ne peut traiter les problèmes sociaux qu’en mettant en place des programmes gouvernementaux toujours plus lourds et toujours aussi dénués d’humanité tout en n’ayant vous-même rien fait de concret, c’est qu’il est peut-être temps de reconsidérer la qualité de votre pratique personnelle de la miséricorde.

Voilà ce que m’a fait le Jubilé.

