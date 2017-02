La colonisation et le non-sens historique d’Emmanuel Macron

Alors qu’Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de crime contre l’humanité, Jean Sévillia explique pourquoi une telle déclaration est un non-sens historique. L’historien estime que l’on ne peut pas jeter ainsi « l’opprobre sur les Européens d’Algérie, les harkis, et leurs descendants ».

DE LA COLONISATION A LA PACIFICATION DE L’ALGERIE

réflexions historiques par Maurice FAIVRE

Idées reçues

Les médias mettent l’accent sur les méfaits du colonialisme : une conquête injuste, un crime contre l’humanité, un viol (A.Begab), une extermination (Le Cour Grandmaison), un génocide culturel (Assia Djebar), un exemple de traite des esclaves (Taubira). Les repentants triomphent à la télévision Les mêmes journalistes et certains historiens présentent la pacification de l’Algérie comme l’application fumeuse des principes de la contre-révolution (JC. Jauffret), une politique sans finalité, vague et hésitante (PH. Simon). Pour les avocats du FLN, la pacification vise à camoufler des crimes de guerre qui sont le vrai visage de cette politique. L’armée terrorise la population (R.Branche), elle s’empare du pouvoir et multiplie exactions et sévices, contraires au droit, à l’égalité et à l’intégration (S.Thénault). Les accusateurs de la loi de criminalisation condamnent l’armée française qui a conduit une guerre contre l’humanité, visant à l’extermination du peuple algérien. Or ces accusations ne sont pas partagées par les principaux acteurs politiques et militaires, ni par les historiens qui font autorité.

La réalité coloniale

A l’époque moderne, Henri Brunschwig note que le terme de colonialisme a été inventé au 20° siècle. On parlait auparavant de colonisation, laquelle s’inscrit dans le vaste mouvement d’occidentalisation du globe qui depuis le 15° siècle pousse les peuples européens, maîtres de techniques de plus en plus perfectionnées, à modeler le monde à leur image. La colonisation est donc un phénomène mondial, qui relève du mouvement des peuples dynamiques, à l ’exemple des empires romain, ottoman et soviétique. Comme toute entreprise humaine, elle a ses bons et ses mauvais côtés, que l’historien sérieux s’efforce de prendre en considération sans prononcer de jugement de valeur.

Quant à la colonisation française du 19° siècle, elle relevait de l’idéologie des Lumières, illustrée par Victor Hugo ( un peuple éclairé va trouver un peuple dans la nuit) et revendiquée par Jules Ferry, Léon Blum et Pierre Messmer.

Inexpiable, écrit l’historien Daniel Rivet, la guerre l’est immédiatement. Dès l’été 1830 les collaborateurs de l’Etat français sont brûlés vifs... La sauvagerie des indigènes rejaillit sur l’occupant par effet de contagion mimétique. Des excès sont donc commis par les deux camps. Historien du FLN, Mohammed Harbi estime que les crimes de guerre dont est jalonné le chemin vers l’indépendance ne sont pas le résultat d’une idéologie visant à l’extinction totale d’un peuple. Selon Stéphane Courtois, le comptage des victimes est un des éléments importants de l’appréciation historique, or aucun colonialisme n’a coûté autant de morts que le communisme. Yves Yacono, Jacques Frémeaux, Daniel Lefeuvre et Yves Lacoste ont évalué les pertes importantes de la population musulmane au 19ème siècle, attribuées en partie à la guerre, mais amplifiées par les épidémies et les famines des années 1860. Le Service de Santé militaire vient alors en aide à la population, ses chercheurs éradiquent les épidémies de paludisme, de fièvre récurrente et du typhus, et permettent l’extraordinaire croissance de la démographie.

L’esclavage est aussi un phénomène mondial dont les responsabilités sont partagées entre les négriers africains, musulmans et occidentaux. Mais la colonisation française y a mis fin, alors qu’elle se poursuit dans certains pays d’Afrique (O. Petre-Grenouilleau)

Dans une lettre de 1848, l’émir Abd el Kader écrit : j’ai résisté aux Français... Mais quand j’ai reconnu que Dieu les avait rendus forts et qu’il leur avait donné l’empire, je leur ai abandonné le pays pour toujours.

Les objectifs de la guerre d’Algérie.

Après la Toussaint 1954, incapable de provoquer un soulèvement généralisé, le FLN a eu recours à la terreur et aux atrocités. Cette terreur s’exerce à la fois contre les musulmans qu’il faut convaincre, et contre les Européens, conformément à la doctrine de Franz Fanon : la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. Il est approuvé par Sartre : il faut tuer : abattre un Européen, c’est faire d’une pierre deux coups...En revanche, Albert Camus et Robert Badinter condamnent le terrorisme : aucune cause ne saurait justifier le massacre aveugle de civils innocents par des terroristes.

Mohammed Harbi a démenti le mythe du peuple algérien unanime dans la lutte pour l’indépendance : le nationalisme, qui n’a trouvé son unité qu’en 1962, s’est imposé par la guerre civile, écrit-il dans la Croix du 15 mars 2002. En raison des dissensions internes, il n’y a pas eu de direction stratégique, mais la naissance d’une bureaucratie qui s’est transformée en Etat policier. La victoire politique est due à la diplomatie.

Le but poursuivi par les responsables militaires français mérite également une analyse approfondie. Le maintien de l’Algérie française, en effet, ne signifie pas le maintien de l’Algérie de papa. Dès juin 1956, le général Ely envisage une solution libérale qui pourrait attirer le Maroc et la Tunisie. Le général Salan adhère à la loi-cadre de Robert Lacoste, qui prévoit une large autonomie non exclusive de l’indépendance. Le général Challe était partisan de la même loi-cadre et ne pensait pas que l’intégration totale de l’Algérie à la métropole fut souhaitable. Proche des officiers parachutistes, Claude Paillat les décrit comme des enfants de la Révolution française : on apporte la liberté...on va refaire une autre société que ces colonies un peu pourries. Hélie de Saint-Marc confirme que n’étant pas fanatique de l’Algérie française, notre obsession n’était pas d’empêcher l’indépendance de l’Algérie...mais de sortir de la situation coloniale par le haut.

Or cet objectif d’une Algérie associée à la France, était en 1959 celle du général de Gaulle et de Michel Debré. Elle aurait exigé pour réussir l’unité d’action entre les autorités politiques et militaires ; cette unité avait été réalisée en 1958 sous l’autorité de Salan, puis en 1959-60 entre Challe et Delouvrier, ainsi qu’entre Ely et Debré. A la fin de 1960, le malentendu politico-militaire s’est approfondi et n’a pas permis de progresser dans cette voie.

La stratégie anti-guérilla et anti-terroriste.

La plupart des observateurs reconnaissent que l’armée française a peu à peu mis au point une stratégie anti-guérilla efficace, utilisant des techniques innovantes (hélicoptères, écoutes radio, radars-canons, commandos de chasse) et couvrant tous les domaines militaires :

protection des populations par le quadrillage et les supplétifs– destruction des bandes rebelles par les unités de réserve générale

– contrôle des frontières par les barrages frontaliers et la surveillance maritime et aérienne

– intoxication des wilayas

– élimination des trafics d’armes

– commandos infiltrés en Tunisie et au Maroc.

Cependant le plan Challe n’a pas été mené à son terme, l’ALN extérieur n’a pas été attaqué, la victoire militaire est inachevée.

L’élimination du terrorisme urbain a eu recours à des procédés moralement condamnables, qui ont été reconnus par leurs auteurs. Le général Gillis l’a rappelé dans un manifeste qui a été approuvé par 524 officiers généraux, anciens de la guerre d’Algérie :

« Certains, pendant la bataille d’Alger en particulier, ont été confrontés à un dilemme : se salir les mains en interrogeant durement de vrais coupables, ou accepter la mort certaine d’innocents. S’il y eut des dérives, elles furent marginales et en contradiction même avec les méthodes voulues et les objectifs poursuivis par la France et son armée ».

Il faut donc rappeler que cette pratique n’a pas été généralisée, et qu’à l’été 1957, le renseignement sur le terrorisme a été obtenu par pénétration des réseaux adverses. C’est ce qu’a reconnu Zohra Driff : « ces méthodes n’avaient plus cours quand j’ai été prise ».

La pacification

Parallèlement, l’armée a engagé en Algérie une politique de conquête des esprits et des cœurs (Soustelle cité par Frémeaux), qui n’étaient pas des opérations militaires, mais qui confortaient les objectifs du pouvoir.

L’ampleur de l’action politico-militaire mise en œuvre par l’armée est oubliée des médias. Or elle bénéficiait de l’expérience des Bureaux arabes au 19ème siècle, des principes de pacification de Galliéni, promouvant l’action combinée de la force et de la politique. Il est secondé et imité par Lyautey, convaincu que notre action n’ a rien de commun avec les guerres entre nations, elle crée de la vie et non des ruines. Enrichie par les structures parallèles de Lacheroy, cette action fut engagée par Salan et Massu, elle était soutenue par Ely et Debré. Sa doctrine a été conceptualisée par Beaufre, Trinquier et Galula, avant d’être adoptée par l’armée américaine. Voici quelles en sont les lignes directrices :

en mai 1957, le Chef d’Etat-major général Ely propose de mettre en place un organisme chargé d’assurer la conduite de la guerre psychologique et de réaliser la synthèse du politique et du militaire, qui s’impose au chef du gouvernement et jusqu’au commandant de compagnie qui nomadise en Kabylie. En mars 1960, il souligne au général de Gaulle que le contact est nécessaire et que seule l’armée en a la maîtrise.

Challe dans sa directive du 22 déc.1958 écrit que : Nous ne pacifierons pas l’Algérie sans les Algériens. Détruire les bandes et déraciner l’OPA n’est pas suffisant. Il convient d’obtenir l’adhésion et la collaboration de la masse musulmane,

la paix étant rétablie, affirme le colonel Trinquier, une action sociale large et généreuse aura une importance capitale pour ramener à nous des populations malheureuses et souvent désorientées par des opérations de guerre qu’elles n’auront pas toujours comprises,

en juillet 1961, le chef d’état-major général Olié reconnaît que le problème qui se pose est celui de la politisation de l’armée...Les gouvernements ont accepté que les militaires exécutent des tâches non militaires…On ne peut reprocher aux exécutants d’avoir fait cette guerre politique et d’avoir voulu la gagner.

Des observateurs non militaires observent les réalisations de cette pacification :

parcourant le Constantinois en 1958, Jean Lacouture estime que l’action menée par quelques officiers et leurs hommes m’a paru en tout état de cause positive et fructueuse…ce que l’armée est en train de faire ressemble à un travail révolutionnaire,

Raymond Aron confirme la primauté du domaine psychologique face à la terreur révolutionnaire.

le préfet Benmebarek, qui fut directeur de cabinet de la ministre Sid Cara, confirme que dans les équipes constituées par Michel Debré, Paul Delouvrier, puis Jean Morin, par quelques généraux convaincus, et par des officiers de terrain, il y eut dans le domaine de la promotion sociale, un réel esprit « mai 1958 », une volonté de solidarité dont il serait inexact et injuste d’occulter l’effet.

La pacification couvre ainsi de nombreux domaines :

l’action politique, grâce aux élections libres décidées par Robert Lacoste, qui rencontrent un grand succès auprès des femmes en octobre 1958 ; elle a été précédée de

la fraternisation de mai 1958, et des Comités de Salut public, instruments de réconciliation malencontreusement dissous - la formation politique des autodéfenses,

l’autodéfense active des quartiers de pacification ( plan Victor) approuvée par Ely et Debré

la Fédération amicale des U.T. et des autodéfenses, qui selon Challe doit devenir le grand parti européen-musulman, ossature de l’Algérie française nouvelle

les tentatives de 3ème Force et la mise au point de l’ordonnance de février 1959 sur la condition féminine (thèse de Diane Sambron).

l’action éducative : tardivement relancée, la scolarisation est portée à 70% en 1961, grâce à l’action combinée de l’Education nationale, des Centres sociaux éducatifs créés par Germaine Tillion, et d’un millier d’instituteurs militaires ; parallèlement, l’ensemble de la jeunesse est suivie par le Service de formation (SFJA), créé à l’initiative du colonel Lacheroy ; dirigé par les généraux Gribius puis Dunoyer de Segonzac, il forme à Issoire et Nantes des moniteurs qui animent Foyers de Jeunes et Foyers sportifs ; libérer la femme musulmane, déclare le général de Segonzac aux monitrices de Nantes, c’est-à-dire lui donner une place égale à celle de l’homme, voilà la mission exaltante qui vous est proposée,- la promotion militaire vise aussi à la formation d’une élite musulmane,

700 Sections administratives spécialisées (SAS) et 30 Sections urbaines constituent les instruments locaux de cette politique ; créées par Soustelle en 1956, à l’imitation des Affaires indigènes du Maroc, elles rétablissent le contact avec la population, gèrent les nouvelles communes et conduisent une action de développement agricole et artisanal ; 1400 officiers, 650 sous-officiers et 3.700 employés civils participent à cette action administrative. Les képis bleus, écrit Alistair Horne, formaient un corps d’hommes dévoués et courageux qui partout savaient se faire aimer de la population, 350 Equipes médico-sociales itinérantes (EMSI) contribuent à l’action humanitaire auprès des femmes et des enfants ; elles soignent, conseillent et favorisent l’évolution des familles. Dans le bled, écrit leur présidente, les femmes étaient avides d’apprendre et aspiraient à une vie meilleure, à l’européenne, disaient-elles...Pour la pacification, selon un commandant de Quartier, une EMSI vaut un bataillon. Ce témoignage, écrit l’historien Frémeaux, donne de l’action de la France une image réconfortante qui mériterait d’être mieux connue et qui appartient autant à l’histoire que celle des exactions et des tortures.

cette action auprès des femmes fut aussi conduite par le Mouvement de Solidarité féminine créé par Suzanne Massu, qui en janvier 1960 comptait 300 Cercles et 60.000 femmes. L’opération « machines à coudre » eut beaucoup de succès dans le bled. Cette activité allait de pair avec l’Association Jeunesse chargée de recueillir les Yaouleds abandonnés dans les rues d’Alger, et qui sera transférée dans le Béarn en 1963.

l’Assistance médicale gratuite est sans doute l’action sociale la plus connue. 1.600 médecins de l’armée de terre assurent leur mission de soutien de 16 divisions, d’hospitalisation de 9.300 lits et d’AMG (16 millions de consultation en 1960). C’était une joie chaque fois renouvelée que cette visite du toubib avec son ambulance,

moins connue est l’action judiciaire : le plan Gerthoffer décentralise la justice afin de la rendre plus rapide et plus humaine ; 12 Tribunaux permanents des Forces armées, et 75 Procureurs militaires sont mis en place en 1960,

la Commission de Sauvegarde du Droit et des libertés s’efforce de moraliser le traitement des prisonniers ; son président Maurice Patin constate que la nature du conflit rend très difficile le maintien scrupuleux de la légalité...il estime cependant prématuré de retirer les pouvoirs de police à l’autorité militaire ; la population musulmane a en effet confiance dans l’armée qui la protège,

les Centres militaires d’internement créés par Salan en 1958 pour se conformer aux Conventions de Genève permettent d’interner les djounoud pris les armes à la main (PAM), et de les soustraire à la Justice,

le regroupement des populations constitue l’une des actions les plus critiquées de l’armée en Algérie ; conduite initialement par le général Parlange dans l’Aurès, elle vise à soustraire la population du bled aux pressions du FLN, et à créer des zones interdites où les rebelles seront pourchassés sans danger collatéral. Militairement, elles diminuent le nombre des attentats, comme l’a montré le général Beaufre. Le commandant de la wilaya 4 déplore : « nous sommes coupés de tout, la population ne nous suit pas ».

Il est vrai que certaines installations trop hâtives ont été mal choisies et présentent des situations de misère et de précarité sanitaire. Le FLN exploite cette situation en dénonçant des camps de concentration. Le Délégué général Delouvrier conteste ces critiques ; pour lui, le taux de mortalité dans les centres de regroupement est inférieur à celui que l’on enregistrait dans les mechtas. Il décide alors de remplacer les centres provisoires par 1.000 villages qui seront de véritables centres ruraux.

La situation s’améliore et le général Parlange note en août 1960 que la population, lasse des exactions et des crimes des fellaghas, vient se réfugier dans les nouveaux villages qui sont créés avec sa totale approbation. Lorsqu’en 1961 on offre aux regroupés de regagner leurs anciennes mechtas, 90 % préférent rester dans les nouveaux villages où ils bénéficient du confort (école, route, médecin, épicerie). Selon Bruno Etienne, ces villages deviennent ensuite des villages socialistes.

La pacification était ainsi une politique globale, humaine et légale, qui a obtenu sur le terrain de remarquables résultats. Reposant sur l’unité d’action entre militaires et politiques, elle aurait dû conduire à une solution associative, prônée à la fois par Lacoste et de Gaulle. Les causes de son abandon sont donc politiques, elles résultent de la mésentente entre les responsables militaires et le gouvernement.