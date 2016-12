cf. : 24 décembre 03:36

Oui, Réginald, sauf que moi j’ai cru être tombé sur la tête ! Denécé a parlé droit et juste, même si Yves Calvi, en bon meneur de débats, a essayé plusieurs fois - mais en vain - de l’interrompre.

Bien sûr qu’il y a quelque chose de changé ! En espérant qu’on en finira totalement de ces phrases et périphrases assenées doctement, par exemple : "Alep est tombée ou libérée", etc... avec ici, il ne faut pas entrer dans cette sémantique, et là-bas, autre chose...

Et les observateurs internationaux qui arrivent pour observer ...les pare-chocs arrières des derniers bus quittant Alep-Est.

Le Président Bachar El Assad a dit - je l’ai entendu - la bataille d’Alep est terminée mais la guerre n’est pas finie. Denécé a dit que cette guerre sera longue, et il a certainement raison. Avec, hélas, des ramifications jusque chez nous, en Europe. Encore faudra-t-il que ceux-ci est ceux-là comprennent que par une politique à contre-courant ils risquent un jour de s’entendre traités de complices. Parce que, ainsi que bien exprimé : quelle que soit les erreurs du régime Baasiste en Syrie (encore faudrait-il bien connaitre l’Histoire), "Bachar el Assad ne peut pas être à lui seul le tueur de 300.000 mille syriens".

"Mais vous ne voyez pas qu’elle a explosé votre Syrie ?!" quelqu’un "dixit" sur ce forum. Bien sûr qu’on voit que la Syrie "a explosé", et on voit même plus : les poseurs de mines.

Allons, les prêtres et évêques de là-bas avaient mis en garde, ceux-là même qui paradent en voiture de luxe, et hantent des palais avec majors et majordomes. Cette racaille de clercs qui, aidés de leurs ouailles, n’ont jamais cessé de soutenir les syriens victimes malgré eux d’un des épisodes les plus sanglants de ce début du XXIe s. La route sera longue, il ne faut pas se faire d’illusions, elle sera longue et difficile, nous n’en verrons pas le bout ici. Parce que les trahisons étaient, elles, énormes...

Enfin, j’ai pris cet entretien avec Denécé, en son temps, comme mes étrennes de Noël avant la date. Le peuple syrien a tenu bon, aidé de ses pasteurs, d’un soutien d’organisations occidentales et autres. Il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup trop. Mais le début de la fin semble bien avoir commencé. Et pour d’autres régions aussi...

Ce soir, le Prince de la Paix va arriver. C’est la raison principale de nous réjouir. Nos coeurs et nos mots doivent être à la sérénité et à la joie. Pas de place pour autre chose !

Joyeux, très Joyeux Noël !

Répondre à ce message