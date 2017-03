La Guyane asphyxiée en cours de paralysie

Pendant que les amis et alliés du régime de François Hollande installés dans l’appareil d’Etat et dans plusieurs grands médias dominants s’évertuent à museler l’opposition libérale en cette période électorale, notamment à travers la personne de François Fillon, au même moment, la décomposition du tissu social français s’accélère…

Cette fois, c’est Outre-Mer que la dégringolade continue, en Guyane : depuis plusieurs jours, un mouvement de fronde sociale paralyse tous les secteurs de l’économie. Résultats : barrages routiers improvisés avec tentatives de racket, entraves de fait au trafic aérien, commerces et établissements scolaires fermés, report d’un lancement de la fusée Ariane, défilés de protestataires encagoulés, début de pénurie d’essence, tout cela dans ce territoire, où on compte jusqu’à 22% de chômage et une criminalité très élevée assortie d’assassinats nombreux…

Le Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve vient de décider d’envoyer une « mission interministérielle de haut niveau », pour « nouer un dialogue constructif et apaisé » et « poser les bases d’une négociation ». On est content de l’apprendre.